Reconocida automotriz cae en ventas por China y EEUU y enfrenta mayor presión competitiva + Seguir en









El retroceso en los principales mercados del mundo expone el avance de las marcas locales y el impacto de los aranceles, en un escenario cada vez más exigente.

Volskwagen registró una caída en sus ventas

El grupo Volkswagen AG registró una caída en sus ventas globales durante el primer trimestre del año, en un contexto desafiante para la industria automotriz internacional. La compañía entregó 2,05 millones de vehículos, lo que representa un descenso del 4% en comparación con el mismo período del año anterior.

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El retroceso estuvo principalmente impulsado por el desempeño negativo en China y Estados Unidos, los dos mercados más relevantes a nivel global. En el gigante asiático, las entregas se desplomaron un 15%, mientras que en el mercado estadounidense la baja rondó el 20%, afectando especialmente al segmento de vehículos eléctricos.

Competencia local y cambios en la demanda, los principales desafíos de la reconocida automotriz Uno de los factores clave detrás de esta caída es el avance de fabricantes chinos como BYD y Geely, que vienen ganando terreno con modelos más competitivos en precio y tecnología. Esta situación pone en jaque a las automotrices europeas, que históricamente dominaron ese mercado.

byd fabrica autos china Uno de los factores clave detrás de esta caída es el avance de fabricantes chinos como BYD y Geely, que vienen ganando terreno con modelos más competitivos en precio y tecnología. A esto se suma el impacto de los aranceles en Estados Unidos, que complican la competitividad de los vehículos importados, y un contexto general de menor demanda en algunos segmentos, especialmente en el de autos eléctricos.

Si bien hubo algunos signos positivos, como el crecimiento del 4,2% en Europa Occidental y del 7% en Sudamérica, no alcanzaron para compensar la caída en los mercados clave, indica Bloomberg Línea.

La situación no es exclusiva de Volkswagen. Otras compañías como Mercedes-Benz también reportaron retrocesos significativos en China, lo que confirma una tendencia más amplia en la industria. Frente a este escenario, el grupo busca adaptarse con nuevas alianzas estratégicas. Entre ellas, acuerdos con firmas como Xpeng y SAIC Motor, orientados a desarrollar vehículos eléctricos más alineados con las demandas del mercado chino y recuperar competitividad en uno de los territorios más desafiantes del mundo automotor.