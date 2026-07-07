El Gobierno puso en marcha un plan para digitalizar los registros del automotor y cambió el esquema de aranceles

El Ministerio de Justicia lanzó un programa de transformación del sistema registral automotor en todo el país y creó una nueva unidad para calcular los aranceles de los trámites. La implementación quedará a cargo de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

El patentamiento de vehículos en noviembre registró un aumento del 33,9% con relación a igual mes del 2019.

El Ministerio de Justicia puso en marcha el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor , una iniciativa con la que busca avanzar hacia un sistema completamente digital para los registros del automotor en todo el país. La medida fue oficializada mediante la resolución 306/2026 y establece que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) deberá presentar un cronograma de implementación en un plazo de 30 días corridos.

La iniciativa se apoya en tres ejes: la digitalización del sistema registral, la reorganización institucional de la DNRNPACP y de los registros seccionales, y la adecuación normativa para consolidar el nuevo esquema de funcionamiento.

Según explicó el Gobierno, el plan da continuidad a medidas ya implementadas, como el Legajo Digital Único (LDU) , el Certificado Digital Automotor (CDA) , el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y el Registro Único Virtual (RUV) .

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que la intención es reemplazar progresivamente un sistema basado en documentación en papel y trámites presenciales por un modelo digital e interoperable , con el objetivo de mejorar la eficiencia, reducir costos, simplificar gestiones y ampliar el acceso a los servicios registrales.

Entre los cambios previstos se encuentra la digitalización integral de los trámites, con validación electrónica de identidad, presentación digital de la documentación, firma digital, pagos online, seguimiento remoto del expediente y emisión electrónica de la documentación registral.

Además, se avanzará con una simplificación de los procedimientos para concentrarlos en categorías principales, como inscripción inicial, transferencia de dominio, constitución y cancelación de garantías, bajas registrales y medidas cautelares.

La reforma también contempla la digitalización de los legajos físicos de los registros seccionales para conformar repositorios digitales y la interoperabilidad con otros organismos públicos, de modo que los ciudadanos no deban volver a presentar información que ya esté disponible en bases de datos estatales.

La reforma también contempla la digitalización de los legajos físicos de los registros seccionales para conformar repositorios digitales y la interoperabilidad con otros organismos públicos, de modo que los ciudadanos no deban volver a presentar información que ya esté disponible en bases de datos estatales.

Otro de los puntos incluidos en el plan es la reorganización gradual de la red de más de 1.500 registros seccionales distribuidos en el país. El objetivo es que permanezcan oficinas de atención presencial destinadas a quienes tengan dificultades para realizar los trámites por medios digitales.

En paralelo, el Ministerio de Justicia oficializó, mediante la resolución 308/2026, la creación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad que servirá para calcular los aranceles de los trámites registrales.

La cartera indicó que la medida reemplaza un sistema con más de 100 trámites que tenían valores y criterios diferenciados, con la intención de unificar el esquema de cálculo.

El valor inicial del MRPA fue fijado en 0,5 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), referencia creada por el Banco Central, y se actualizará cada cuatro meses de acuerdo con la cotización de esa unidad.

La resolución también dispone que la DNRNPACP tendrá 20 días hábiles para presentar un mecanismo de asignación de módulos a cada trámite previsto en la normativa vigente, con el fin de que todos los aranceles queden expresados bajo la nueva unidad de medida. Asimismo, modifica el sistema de liquidación de los ingresos que perciben los encargados de los registros seccionales.