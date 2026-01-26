Revolución de autos eléctricos en la Argentina: llegan más de 70 modelos y se recalienta la competencia + Seguir en









La apertura de cupos de importación sin arancel permitió la llegada de vehículos electrificados de 32 marcas, con variantes para todos los segmentos y un ahorro significativo en combustible.

BAIC EU5, uno de los modelos que se destacan en el mercado automotor

El mercado argentino de autos eléctricos se encuentra ante un momento histórico. Gracias a la apertura de cupos de importación sin arancel, en 2026 se espera la llegada de más de 70 modelos de 32 marcas, multiplicando la oferta y fomentando una competencia sin precedentes. Esta renovación impacta directamente en los precios, que empiezan a acercarse a los de los vehículos a combustión, y en la posibilidad de un ahorro real en combustible para los usuarios.

Durante la temporada estival, varias automotrices aprovecharon los destinos turísticos de la Costa Atlántica, como Pinamar, Cariló y Villa Gesell, para acercar los modelos eléctricos a los usuarios mediante exhibiciones, test drives y experiencias interactivas. La iniciativa permitió que los consumidores conocieran la tecnología de primera mano y evaluaran el rendimiento de los vehículos en condiciones reales.

Consolidación de marcas y nuevos modelos de autos eléctricos Entre los protagonistas del desembarco se destaca BYD, líder global del sector, con propuestas como el Dolphin Mini y el Yuan Pro, con autonomías cercanas a los 300 kilómetros y precios desde u$s22.990. Además, suma el BYD Seal, un sedán premium de alta performance con tracción integral y un valor cercano a los u$s65.000, y el hatchback Dolphin desde u$s32.000.

Otras marcas que ingresan al mercado bajo el régimen sin arancel son:

BAIC : sedán EU5 Plus , orientado a flotas y particulares, desde u$s31.500.

Geely : SUV compacto EX30 , con enfoque en tecnología y conectividad, u$s39.900.

MG : hatch MG 4 y SUV MG ZS EV , rango medio, alrededor de $46.000.000.

Lynk & Co : crossover 02 , premium, u$s44.500.

Leapmotor (Stellantis): SUV C10 , crossover B10 y urbano T03 , desde $28.900.000.

Venucia : VX6, $48.500.000.

Chery: EQ1 urbano, $29.100.000. Entre los modelos más disruptivos, Jeep Recon destaca como uno de los primeros todoterreno 100% eléctricos con capacidades 4×4, desde u$s62.000. Ford introduce el Territory EV ($55.100.000) y Renault consolida el Kwid E-Tech ($32.800.000) para ciudad. También aparecen Dayun Yuehu desde $26.500.000 y JAC EV10 y E30X (u$s39.200).

Territory Hybrid-2 Ford introduce el Territory EV ($55.100.000. Tendencias de ventas y factores clave para elegir En 2025, el Chevrolet Spark EV lideró las ventas de eléctricos, con 206 unidades, seguido por BYD Dolphin Mini (175), BYD Yuan Pro (169), Volvo EX30 (140) y Renault Megane E-Tech (104). Los 1.279 eléctricos patentados duplicaron los registros del año anterior, mostrando una demanda creciente. La elección de un vehículo eléctrico implica analizar más allá del precio: la garantía de la batería, la red de carga, el servicio posventa y la autonomía real son factores determinantes. Según Bianca Marzzan, Brand Manager de Renault Argentina, “los vehículos eléctricos e híbridos están pensados para la movilidad urbana, donde despliegan su máxima eficiencia energética y ambiental”. En términos de autonomía, el Kwid E-Tech alcanza unos 290 km, el Kangoo E-Tech cerca de 300 km y el Megane E-Tech hasta 450 km, cifras suficientes para recorridos urbanos y periurbanos. Además, los autos eléctricos se caracterizan por un funcionamiento silencioso, eficiente y simple, derribando el mito de complejidad y poca confiabilidad.