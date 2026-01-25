SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de enero 2026 - 13:33

Jetour lanzó en la Argentina el nuevo T1 i-DM: híbrido, potente y eficiente

El flamante SUV combina 346 CV, tecnología avanzada y máxima eficiencia, reforzando la estrategia de movilidad sustentable de la marca.

El mercado de vehículos híbridos en la Argentina sigue ganando terreno, y Jetour acelera su presencia con el lanzamiento del nuevo T1 i-DM. Esta propuesta llega para ofrecer potencia, confort y eficiencia energética, consolidando a la marca dentro del segmento de SUV híbridos y ampliando su estrategia de movilidad responsable.

El T1 i-DM combina un motor naftero 1.5 TGDI con un motor eléctrico de 150 kW y una transmisión híbrida dedicada (DHT), alcanzando una potencia combinada de 346 CV. Esta configuración no solo asegura un rendimiento destacado, sino también un equilibrio entre consumo eficiente y comodidad de marcha, lo que la convierte en una de las alternativas más competitivas del mercado local.

Un punto diferencial es la garantía extendida, clave para el consumidor argentino: la batería cuenta con 8 años o 160.000 km, mientras que el tren motriz ofrece 5 años o 150.000 km de respaldo, demostrando la confianza de Jetour en su tecnología híbrida.

Tecnología y confort al servicio del usuario

En cuanto a equipamiento, el Jetour T1 i-DM integra sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), cámaras de visión 540°, climatizador bi-zona, asientos ventilados, y una pantalla central de 15,6” con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Todos estos elementos refuerzan su posicionamiento premium dentro del segmento de SUV híbridos.

Además, su sistema híbrido permite optimizar el uso de energía, reducir emisiones contaminantes y contribuir a una movilidad más responsable, sin sacrificar potencia ni desempeño. Este enfoque responde a la tendencia creciente en Argentina hacia vehículos eficientes, de bajo consumo y menor impacto ambiental.

Jetour también resalta la robustez tecnológica de sus vehículos, diseñados para distintos escenarios de uso y con altos estándares de ingeniería y fiabilidad. La marca china ha consolidado su presencia en Latinoamérica y sigue expandiéndose con una estrategia clara de innovación y sostenibilidad.

Los test drives para prensa especializada estarán disponibles a partir de marzo, tras la etapa inicial de lanzamiento. El Jetour T1 i-DM se integra al lineup argentino que ya cuenta con 7 modelos, reafirmando la apuesta de la marca por la eficiencia y la innovación.

El precio de lanzamiento en la Argentina es de u$s35.800, y la T1 i-DM ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales Jetour.

