Boom de la electromovilidad: la venta de autos 0km híbridos y eléctricos creció 88%

La electromovilidad dio en 2025 un salto sin precedentes y aceleró una tendencia que ya se venía consolidando en el país . Según fue revelado, el segmento creció 88%, durante el año pasado, en comparación con las cifras de 2024. En detalle, se patentaron en Argentina 26.632 automóviles y vehículos comerciales livianos con algún tipo de motorización híbrida o eléctrica

El sector se vio impulsado por una mayor disponibilidad de modelos eléctricos e híbridos , avances en la red de carga, políticas de estímulo en distintos mercados y un cambio progresivo en las preferencias de los consumidores, cada vez más atentos al impacto ambiental.

En el plano local, durante 2025 se patentaron en Argentina 26.632 automóviles y vehículos comerciales livianos con algún tipo de motorización híbrida o eléctrica. La cifra implicó un aumento interanual del 88% y explicó el 4,6% del total de las ventas del mercado .

Desde el punto de vista tecnológico, los híbridos no enchufables (HEV) continúan liderando el segmento, con una participación del 76% sobre el total de los vehículos electrificados.

A lo largo del último año, los HEV perdieron participación relativa frente a los Mild Hybrid (MHEV), que registraron un crecimiento de 250% en 2025. En paralelo, la ampliación de la oferta por parte de marcas con producción local y el desembarco de nuevos jugadores están dinamizando categorías que hasta ahora tenían una presencia marginal, como los híbridos enchufables (PHEV).

El impulso más reciente de la electromovilidad en Argentina estuvo estrechamente vinculado al Decreto 49/2025. La norma estableció un arancel de importación del 0% para vehículos eléctricos e híbridos, con un cupo anual de hasta 50.000 unidades durante cinco años y un tope de valor FOB para acceder al beneficio. Este esquema redujo de manera significativa el costo de ingreso de muchos modelos electrificados, facilitó la llegada de nuevas marcas y amplió el abanico de opciones disponibles en el mercado local.

Las distintas tecnologías avanzan a velocidades desiguales porque parten de condiciones diferentes. Los HEV y MHEV muestran una expansión más rápida al ser alternativas más accesibles y no depender de infraestructura de carga, lo que los posiciona como una verdadera “puerta de entrada” a la electrificación. En cambio, los vehículos 100% eléctricos (BEV) y los PHEV ofrecen mayores beneficios ambientales, pero su adopción sigue condicionada por precios más elevados y por una red de recarga aún incipiente, factores que por ahora limitan su penetración a gran escala.

El ranking de los autos hibridos y eléctricos más vendidos en Argentina