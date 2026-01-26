La impactante cifra récord de venta de autos de China durante 2025: un vehículo por segundo + Seguir en









Durante 2025, el gigante asiático vendió más de 34 millones de vehículos, con casi la mitad siendo modelos eléctricos e híbridos, consolidando su dominio mundial en movilidad sostenible.

China domina el mercado automotor mundial

Durante 2025, China reafirmó su posición como el mercado automotor más grande del mundo, vendiendo un total de 34,4 millones de unidades, según el informe de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM). El crecimiento respecto al año anterior fue del 9,4 %, lo que equivale a más de un auto vendido por segundo durante todo el año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El impacto de este fenómeno también se percibe en Argentina, donde las marcas chinas comenzaron a ganar terreno desde 2025, representando ya alrededor del 10% del mercado local. Incluso, la llegada de un barco con capacidad para más de 7.000 autos al puerto de Zárate reflejó la expansión de estas marcas hacia el país sudamericano.

Con la fuerza de la electrificación El récord de China se sustentó en el auge de los llamados vehículos de nueva energía (NEV), que incluyen autos 100% eléctricos e híbridos enchufables. Esta categoría creció un 28,2 % con respecto a 2024, con 16,5 millones de unidades vendidas, representando casi el 48 % del mercado total. Con esto, el país asiático mantiene once años consecutivos como líder mundial en movilidad eléctrica.

Autos en el barco BYD, principal marca china de autos eléctricos, desembarcó en la Argentina con más de 5.000 nuevos modelos. Para 2026, las proyecciones de la CAAM indican que la expansión se moderará, pero seguirá siendo significativa: se espera que los NEV alcancen 19 millones de unidades y que las ventas totales superen los 35 millones de vehículos. Asimismo, las exportaciones también crecerían un 4,3 %, luego de un incremento del 21 % en 2025, con más de 7 millones de autos enviados a otros mercados, de los cuales 2,61 millones fueron eléctricos o híbridos enchufables.

Los autos más vendidos en China El Geely EX2 se coronó como el vehículo más vendido en China, con 465.775 unidades entregadas, superando a sus competidores. Lo siguió el Wuling Hongguang Mini EV con 435.599 unidades, y el Tesla Model Y, con 425.337 vehículos vendidos.

El resto del top ten lo completan: BYD Qin Plus (387.315), Nissan Sylphy (320.000), BYD Dolphin Mini (310.956), Volkswagen Lavida (270.477), Xiaomi SU7 (258.164), Volkswagen Sagitar (255.979) y Geely Monjaro (244.068). El auge de los autos electrificados en China no solo consolida su liderazgo mundial, sino que proyecta un crecimiento constante en la adopción de tecnologías sostenibles a nivel global, generando un efecto directo en la expansión de las marcas chinas en mercados como la Argentina y otros países de Latinoamérica.