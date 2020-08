El proteccionismo "bobo" y el caso Focus-Territory

Que se tome precisamente este modelo de Ford lo explica con claridad. El Territory viene a ocupar, de algún modo, el espacio que dejó el cese de la producción de Focus, que se fabricaba en Pacheco. Son dos segmentos diferentes pero apunta a un público similar con el paraguas que impone hoy la tendencia del avance de los SUV sobre los sedanes y hatch. En una entrevista en el sitio especializado Autoblog, con la lógica correcta, se le pregunta por esa metamorfosis al gerente de producto de la marca, Diego Barruti y, aunque no lo confirma, tampoco lo niega. El tema es que el Focus se dejó de fabricar en el país -pese a que la terminal avanzó hasta donde pudo para conseguir la inversión de la nueva generación- por problemas de costos. Fabricar en una Argentina sin competitividad complica a la mayoría de los proyectos. Que no cerraran los números tiene que ver con un problema estructural del país. El proteccionismo podría tener sentido si, como contrapartida, no se castigara a la producción con tantos o más gravámenes. Sin embargo, la presión impositiva que sufren las industrias hace que cualquier bien que se fabrique localmente sea caro en relación a otros países. Esto se debe a que la aplicación de impuestos, en la Argentina, no responde a una estrategia fina y limitada al comercio exterior sino a una cuestión cultural. Es más grosero. Tampoco es un fenómeno nuevo, atraviesa a todos los gobiernos. Cualquier problema de caja del sector público se arregla con un impuesto que se suma a otros como una cadena de ineficiencia y sin medir consecuencias. En este caso, queda claro: encarecer un vehículo importado con una barrera arancelaria desmedida, hasta el punto de hacer que valga el doble que en su mercado de origen, no sirve de nada si la voracidad fiscal castiga, a su vez, a la producción local de igual manera. Es, en realidad, un proteccionismo “bobo”. Quedó demostrado. Por el “costo argentino” se dejó de producir un vehículo en el país y se lo sustituye por un modelo importado, también caro.