Las maniobras apelan a llamados, perfiles apócrifos y enlaces engañosos; conocer las señales permite frenar el contacto antes de entregar información.

La protección de la información personal requiere precaución ante contactos inesperados y pedidos de datos confidenciales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a advertir sobre los intentos de estafa que utilizan el nombre y la imagen del organismo para engañar a los ciudadanos . A través de comunicaciones falsas, los delincuentes buscan obtener información privada, claves de acceso y datos bancarios con distintas excusas, entre ellas la supuesta acreditación de beneficios o la actualización de información personal.

Una de las principales recomendaciones es desconfiar de cualquier contacto que solicite información confidencial en nombre de la entidad. ANSES nunca pide claves, contraseñas ni datos bancarios mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. Además, recordó que todos los trámites y consultas son gratuitos y no requieren la intervención de gestores o intermediarios.

Para evitar confusiones, el organismo dispone de diferentes vías institucionales destinadas a informar sobre prestaciones, trámites y servicios. Entre ellas se encuentran el sitio web oficial, las plataformas de autogestión y las cuentas verificadas en redes sociales.

Los intentos de engaño pueden llegar por distintos medios y adoptar la apariencia de contactos institucionales.

El portal www.anses.gob.ar es la principal referencia para consultar información sobre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH y otras prestaciones de la seguridad social. Desde allí también se puede acceder a los servicios digitales y comprobar si una información que circula por internet tiene respaldo institucional.

Otro recurso es Mi ANSES , disponible desde la web y su aplicación oficial . Esta plataforma permite consultar datos personales, revisar información previsional, gestionar trámites y acceder a distintos servicios. También está disponible la Atención Virtual para realizar determinadas gestiones sin necesidad de concurrir a una oficina.

En cuanto a las consultas telefónicas, el número habilitado es el 130, una línea gratuita del organismo. Las personas que necesiten atención presencial pueden acercarse a las oficinas de ANSES distribuidas en el país.

Las redes sociales también requieren atención. El organismo identifica sus perfiles institucionales con el usuario @ansesgob, que debe presentar la correspondiente tilde de verificación. Para corroborar cuáles son las cuentas auténticas, se puede ingresar al apartado de redes sociales desde el propio sitio oficial.

La circulación de mensajes sospechosos obliga a prestar atención a la autenticidad de los perfiles y las direcciones web. Pexels

Claves para reconocer un intento de "phishing" o suplantación de identidad

El phishing es una modalidad de fraude digital en la que los delincuentes se hacen pasar por una institución, empresa o persona conocida para conseguir información confidencial. Puede llegar mediante un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, un SMS o una página web que imita la apariencia de un sitio legítimo.

Cuando la maniobra se realiza mediante mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, también se conoce como smishing. Si el engaño ocurre a través de una llamada telefónica, recibe el nombre de vishing. Aunque cambie el medio, el objetivo suele ser el mismo: conseguir datos que permitan acceder a cuentas o realizar operaciones sin autorización. Entre las señales que deberían despertar sospechas aparecen:

promesas de beneficios extraordinarios: mensajes que anuncian bonos, pagos adicionales, devoluciones de dinero o supuestos programas especiales a cambio de completar un formulario

mensajes que anuncian bonos, pagos adicionales, devoluciones de dinero o supuestos programas especiales a cambio de completar un formulario pedidos de información bancaria: solicitudes de CBU, números de tarjetas, claves de home banking o códigos de seguridad enviados por SMS

solicitudes de CBU, números de tarjetas, claves de home banking o códigos de seguridad enviados por SMS enlaces desconocidos: direcciones web que imitan el nombre de ANSES, pero contienen letras adicionales, errores ortográficos o dominios diferentes del oficial

direcciones web que imitan el nombre de ANSES, pero contienen letras adicionales, errores ortográficos o dominios diferentes del oficial mensajes con urgencia: advertencias sobre la pérdida de una prestación, la suspensión de un pago o el vencimiento de un trámite si no se responde inmediatamente

advertencias sobre la pérdida de una prestación, la suspensión de un pago o el vencimiento de un trámite si no se responde inmediatamente perfiles sospechosos: cuentas que utilizan fotografías institucionales, pero no tienen verificación o contactan a los usuarios mediante mensajes privados

Qué hacer y dónde denunciar si fuiste víctima de una estafa telefónica o web

Si una persona recibe un mensaje sospechoso, la primera medida es no responder, no abrir los enlaces y evitar descargar archivos adjuntos. Si el contacto se produce mediante una llamada, lo más prudente es finalizar la comunicación y consultar por cuenta propia a través de los medios oficiales.

En caso de haber compartido información bancaria o realizado una operación, hay que actuar rápidamente. El primer paso es comunicarse con el banco o la billetera virtual mediante sus canales oficiales para informar lo ocurrido, solicitar el bloqueo de accesos y tarjetas cuando corresponda y desconocer las operaciones que no hayan sido autorizadas.

También es recomendable cambiar las contraseñas comprometidas, revisar los movimientos recientes y conservar todas las pruebas disponibles. Los mensajes recibidos, números telefónicos, direcciones web, correos electrónicos y comprobantes de transferencias pueden resultar útiles durante una investigación.

ANSES cuenta con vías específicas para recibir denuncias relacionadas con intentos de fraude y comunicaciones falsas que utilizan su identidad institucional. Las presentaciones pueden realizarse mediante las siguientes alternativas: