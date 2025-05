Tras invertir u$s385 millones, Stellantis comenzó a producir la pick up Fiat Titano en Córdoba

Por la fabricación del modelo se crearán 1.800 puestos de trabajo, el 50% mujeres. La marca italiana ingresa a un segmento extremadamente competitivo donde hasta ahora no tenía participación. También desarrollará en Córdoba el motor Multijet.

Enviado especial a Córdoba.- El grupo Stellantis realizó el corte de cinta en su planta cordobesa de Ferreyra de la línea de producción de la Fiat Titano, la flamante pick up mediana de la marca italiana . La fabricación de este nuevo modelo, con perfil exportador, requirió una inversión de u$s385 millones destinados a nuevos componentes, desarrollo de motores y a la incorporación de 1.800 nuevos puestos de trabajo , de los cuales el 50% serán mujeres.

La producción de la Titano es el plato fuerte de la industria para este 2025, ya que es el único nuevo modelo que debutará con etiqueta Made in Argentina en el año. No obstante, hay anuncios que verán la luz el año a partir de 2026, como la nueva pick up compacta de Renault o la renovación de la Volkswagen Amarok. Durante el acto de anuncio, en Stellantis confirmaron que en lo que resta de este año apuntan a producir 15.000 Titano, con la incorporación de un segundo turno de trabajo a partir de julio. La capacidad instalada es para 45.000 unidades anuales; capacidad que en el grupo se entusiasman con colmar en 2026.