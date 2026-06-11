Autos usados: los modelos que se venden más rápido y dominan el mercado nacional + Agregar ámbito en









El ranking de transferencias confirma qué vehículos mantienen alta demanda y rápida reventa, en un mercado donde elegir bien puede marcar la diferencia.

Los autos usados mantienen los mismos líderes

En el mercado automotor argentino, elegir un auto no solo implica pensar en el uso diario, sino también en su futuro valor. La reventa se convirtió en uno de los factores más determinantes al momento de comprar, en un contexto donde nadie quiere quedarse con un modelo difícil de vender.

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Los datos más recientes del sector muestran que algunos vehículos mantienen una demanda sostenida, lo que les permite destacarse como opciones seguras. El ranking de transferencias de usados de mayo confirma cuáles son los modelos que lideran el interés de los compradores.

Los autos usados que dominan el mercado argentino El primer lugar vuelve a quedar en manos del histórico Volkswagen Gol y su evolución, el Volkswagen Gol Trend, que alcanzaron 7.655 transferencias. A pesar de haber dejado de fabricarse, siguen siendo sinónimo de confiabilidad, bajo costo de mantenimiento y facilidad de venta.

En segundo puesto aparece la pick up Toyota Hilux, con 5.674 operaciones, consolidándose como uno de los vehículos más buscados tanto para el trabajo como para el uso familiar. Su reputación de durabilidad y robustez sostiene una fuerte demanda en el mercado de usados.

El podio lo completa el clásico Chevrolet Corsa y su derivado Chevrolet Classic, que registraron 3.957 transferencias. Su mecánica simple y el bajo costo de mantenimiento siguen siendo claves para su vigencia.

corsa classic.jpg El podio lo completa el clásico Chevrolet Corsa y su derivado Chevrolet Classic, que registraron 3.957 transferencias. Su mecánica simple y el bajo costo de mantenimiento siguen siendo claves para su vigencia. Más atrás en el ranking aparecen modelos que también mantienen buena rotación: Ford Ranger (3.791), Volkswagen Amarok (3.529), Peugeot 208 (3.201), Ford EcoSport (2.796), Toyota Corolla (2.731) y Ford Ka (2.593). Los números dejan en claro una tendencia: más allá de las modas o lanzamientos, ciertos modelos se consolidan como verdaderos “seguros de reventa”, gracias a su reputación, costos accesibles y disponibilidad de repuestos. En un contexto donde cambiar el auto es una decisión cada vez más estratégica, elegir un vehículo con alta demanda en el mercado de usados puede ser tan importante como el precio o el equipamiento inicial.