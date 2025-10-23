SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de octubre 2025 - 13:53

Venta de autos 0km: el dato que sorprende al mercado sobre los patentamientos

Un segmento de consumidores sostiene la demanda de vehículos nuevos y redefine el perfil del comprador tipo en la Argentina.

Los mayores de 60 años lideran las compras de 0km

La cifra confirma una tendencia que se viene afianzando en los últimos años: los conductores de mayor edad mantienen un rol protagónico en las compras de autos 0 km.

Con mayor poder adquisitivo, estabilidad económica y capacidad de planificación, este público continúa valorando la propiedad del vehículo como un símbolo de independencia, confort y movilidad personal.

Qué marca de autos es la más elegida a la hora de adquirir un 0km

En el análisis por marcas, Toyota volvió a ubicarse como la preferida entre los mayores de 60 años, destacándose por su confiabilidad, servicio posventa y modelos automáticos de fácil conducción. En segundo lugar aparece Volkswagen, seguida por Fiat, que conserva una fuerte presencia en el segmento de autos compactos.

yaris
Dentro del ranking de modelos más elegidos se destaca el Toyota Yaris.

Dentro del ranking de modelos más elegidos se destacan el Toyota Yaris, el Toyota Corolla Cross, la Chevrolet Tracker, la Toyota Hilux y el Peugeot 208, modelos que combinan seguridad, confiabilidad y comodidad, atributos especialmente valorados por este segmento.

El informe de ACARA, subraya que este grupo etario no solo representa un volumen importante de ventas, sino también una base de clientes fiel y estable, clave para el sostenimiento del mercado automotor argentino.

