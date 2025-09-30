Los patentamientos crecieron en septiembre un 27,8% respecto al año pasado

A pesar del contexto económico, los patentamientos continúan en ascenso: en septiembre alcanzaron a 55.827 vehículos, un 27,8% más que en el mismo mes del año pasado, cuando se habían registrado 43.679 unidades . En lo que va de 2025, ya se patentaron 500.089 unidades , un 60,4% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado un total de 311.757.

Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , también hubo una variación positiva respecto al mes anterior. En comparación a agosto, se observó una suba del 1,7%.

En detalle, el patentamientos de autos crecieron un 40,6% respecto al mismo mes del año pasado, mientras que los cambios para vehículos livianos y pesados fueron menores, del 7,2% y 8,7% respectivamente.

En el acumulado, en 2025 el patentamiento de autos creció un 70,4%, el de vehículos livianos un 41,4% y de pesados 63,4%.

ACARA celebró el aumento de patentamientos en un mes de "gran intensidad"

Luego de la publicación del último informe, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, analizó que septiembre fue un mes "de una gran intensidad" en el que hubo "todo tipo de condimentos". En primer lugar, mencionó los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, con una contundente victoria del peronismo, los movimientos económicos y cambiarios y el impacto político luego de "un fuerte apoyo internacional".

Pese a las variaciones que se registraron, Beato destacó que se siguieron vendiendo vehículos "con un ritmo más que aceptable". De todas formas, reconoció que "es imposible que la actividad no se vea afectada por todas estas situaciones" y por eso hubo "jornadas de incertidumbre y otras de grandes movimientos".

"Lo realmente destacable es que seguimos con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar y sostener. Septiembre crece con respecto a agosto, pero sobre todo mantiene un crecimiento interanual por encima del 27%, y continúa esta positiva tendencia de incremento interanual que nos acompaña desde enero", señaló.

De cara a futuro, el titular de ACARA anticipó que, ante la percepción de un "escenario de mayor estabilidad en la macro", buscarán "seguir creciendo en las próximas semanas".