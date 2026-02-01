Patentamiento de autos: los modelos y marcas que lideraron el mercado automotor en enero + Seguir en









Con más de 66.000 unidades registradas, la actividad automotriz inició el año con cifras sólidas y proyecciones positivas a mediano plazo.

El mercado automotor tuvo modificaciones en el ranking de modelos y marcas más vendidas Depositphotos

El arranque de 2026 encontró al mercado automotor argentino con números apenas por debajo de los del año pasado, aunque con indicadores que sostienen una mirada optimista hacia adelante. Según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante enero se patentaron 66.080 vehículos, lo que implicó una caída interanual del 4,9% frente a las 69.520 unidades de enero de 2025. Sin embargo, el volumen representó un salto muy marcado frente a diciembre, con una suba del 174,4% respecto de las 24.079 unidades registradas en el cierre de 2025.

En ese contexto, el liderazgo entre los vehículos se mantuvo sin cambios en la cima del ranking general. La Toyota Hilux volvió a ubicarse como el modelo más patentado del mes y también encabezó el segmento de utilitarios, consolidando su histórico protagonismo en el mercado local. Dentro de los autos, el Fiat Cronos recuperó el primer lugar, reafirmando su peso entre los modelos de producción regional, mientras que el Peugeot 208 y la Ford Territory completaron los primeros puestos del listado.

Entre los utilitarios, detrás de la Hilux se posicionaron la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok, configurando un podio dominado por pick ups medianas. Más atrás aparecieron modelos vinculados al trabajo y la logística urbana, que sostuvieron un buen nivel de participación.

toyota-hilux-srx-2024-delantera La Toyota Hilux volvió a ubicarse como el modelo más patentado del mes y también encabezó el segmento de utilitarios. A nivel marcas, el liderazgo mensual quedó en manos de Volkswagen, que aprovechó un mayor ritmo de entregas para ubicarse en el primer puesto. Fiat y Toyota completaron el podio, en un escenario que mostró una competencia ajustada entre los principales jugadores del mercado.

Al analizar el panorama general, Sebastián Beato, presidente de ACARA, destacó que, pese a contar con un día hábil menos, el año comenzó “prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior”, subrayando que se trata de uno de los mejores eneros de los últimos ocho años. Además, proyectó un 2026 de crecimiento gradual, con un cierre cercano a las 640.000 unidades, impulsado por una mayor disponibilidad de financiación, tasas en descenso y un contexto macroeconómico más estable, acompañado —según señaló— por políticas fiscales que ayuden a reducir la carga impositiva.

Los 10 autos más vendidos en enero Toyota Hilux – 3.403 Fiat Cronos – 3.215 Peugeot 208 – 2.887 Ford Territory – 2.864 Ford Ranger – 2.482 Volkswagen Tera – 2.187 Volkswagen Amarok – 2.145 Chevrolet Tracker – 1.905 Peugeot 2008 – 1.795 Volkswagen Polo – 1.681 Las 10 marcas más vendidas en el comienzo de año Volkswagen – 9.785 Fiat – 8.451 Toyota – 7.509 Ford – 6.775 Peugeot – 5.282 Chevrolet – 5.104 Renault – 4.618 Citroën – 2.733 Jeep – 1.662 Nissan – 1.597