El arranque de 2026 encontró al mercado automotor argentino con números apenas por debajo de los del año pasado, aunque con indicadores que sostienen una mirada optimista hacia adelante. Según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante enero se patentaron 66.080 vehículos, lo que implicó una caída interanual del 4,9% frente a las 69.520 unidades de enero de 2025. Sin embargo, el volumen representó un salto muy marcado frente a diciembre, con una suba del 174,4% respecto de las 24.079 unidades registradas en el cierre de 2025.
Patentamiento de autos: los modelos y marcas que lideraron el mercado automotor en enero
Con más de 66.000 unidades registradas, la actividad automotriz inició el año con cifras sólidas y proyecciones positivas a mediano plazo.
En ese contexto, el liderazgo entre los vehículos se mantuvo sin cambios en la cima del ranking general. La Toyota Hilux volvió a ubicarse como el modelo más patentado del mes y también encabezó el segmento de utilitarios, consolidando su histórico protagonismo en el mercado local. Dentro de los autos, el Fiat Cronos recuperó el primer lugar, reafirmando su peso entre los modelos de producción regional, mientras que el Peugeot 208 y la Ford Territory completaron los primeros puestos del listado.
Entre los utilitarios, detrás de la Hilux se posicionaron la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok, configurando un podio dominado por pick ups medianas. Más atrás aparecieron modelos vinculados al trabajo y la logística urbana, que sostuvieron un buen nivel de participación.
A nivel marcas, el liderazgo mensual quedó en manos de Volkswagen, que aprovechó un mayor ritmo de entregas para ubicarse en el primer puesto. Fiat y Toyota completaron el podio, en un escenario que mostró una competencia ajustada entre los principales jugadores del mercado.
Al analizar el panorama general, Sebastián Beato, presidente de ACARA, destacó que, pese a contar con un día hábil menos, el año comenzó “prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior”, subrayando que se trata de uno de los mejores eneros de los últimos ocho años. Además, proyectó un 2026 de crecimiento gradual, con un cierre cercano a las 640.000 unidades, impulsado por una mayor disponibilidad de financiación, tasas en descenso y un contexto macroeconómico más estable, acompañado —según señaló— por políticas fiscales que ayuden a reducir la carga impositiva.
Los 10 autos más vendidos en enero
Toyota Hilux – 3.403
Fiat Cronos – 3.215
Peugeot 208 – 2.887
Ford Territory – 2.864
Ford Ranger – 2.482
Volkswagen Tera – 2.187
Volkswagen Amarok – 2.145
Chevrolet Tracker – 1.905
Peugeot 2008 – 1.795
Volkswagen Polo – 1.681
Las 10 marcas más vendidas en el comienzo de año
Volkswagen – 9.785
Fiat – 8.451
Toyota – 7.509
Ford – 6.775
Peugeot – 5.282
Chevrolet – 5.104
Renault – 4.618
Citroën – 2.733
Jeep – 1.662
Nissan – 1.597
