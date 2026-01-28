Ford Everest: prueba en arena y claves del SUV grande que apuesta fuerte en 2026

El utilitario deportivo más grande de la marca fue el protagonista del Ford Summer 2026 y de una exigente travesía off-road hasta el Faro Querandí. Un repaso por su desempeño, confort y posicionamiento en el mercado.

El Ford Summer 2026 volvió a convertirse en uno de los clásicos del verano automotor argentino. Con su parador en Cariló como punto de encuentro, la marca del óvalo reunió a prensa e invitados especiales —entre ellos Ámbito — para mostrar su gama completa y, especialmente, poner a prueba al Everest , el SUV más grande de su portfolio local. La experiencia incluyó una travesía por ruta, caminos rurales y arena hasta el Faro Querandí , uno de los recorridos más representativos de la costa bonaerense.

El evento combinó manejo y exhibición. En los distintos espacios del parador se desplegó la familia Ford , desde Territory y Bronco hasta las pick ups de Raza Fuerte y el nuevo Mustang Dark Horse , mientras que el Everest fue el encargado de demostrar sus capacidades en condiciones reales de uso.

La prueba dinámica comenzó en Cariló y se extendió hacia la Reserva Natural Municipal Faro Querandí , ubicada al sur de Mar Azul. Más de una decena de unidades del Everest formaron parte de la caravana, que transitó primero por asfalto y tramos de tierra antes de internarse en los médanos , donde el SUV mostró su solvencia para circular sobre arena suelta sin resignar confort.

Tras superar el sector más exigente del recorrido, el grupo regresó hacia El Salvaje Chacras Marítimas , sobre la Ruta 11, cerrando una experiencia pensada para evaluar estabilidad, respuesta mecánica y comodidad interior en distintos escenarios.

El Everest pertenece al segmento de los SUV grandes con chasis derivado de pick up , donde compite con modelos como Toyota SW4 y Chevrolet Trailblazer . En su caso, utiliza una estructura reforzada de acero heredada de la Ranger , lo que le permite una capacidad de remolque de hasta 3.500 kilos , una cifra clave para el público al que apunta.

Bajo el capot equipa un motor naftero EcoBoost 2.3 litros, con 300 CV y 446 Nm de torque, asociado a una caja automática de 10 marchas. La tracción ofrece tres configuraciones: 4x2, 4x4 Alta y 4x4 Baja con reductora, además de bloqueo electrónico del diferencial trasero. A esto se suman seis modos de conducción: Normal, Eco, Resbaladizo, Barro/Surcos, Arena y Remolque.

Espacio, confort y tecnología

Uno de los puntos fuertes del Everest es el espacio interior. Cuenta con siete plazas reales, distribuidas en tres filas de asientos con plegado eléctrico, lo que permite ampliar la capacidad de carga sin esfuerzo. La segunda fila se divide 60/40 y el portón trasero es de apertura eléctrica.

En materia de confort, suma techo panorámico, asientos y volante calefaccionados, tapizados en cuero, climatizador bi-zona con salidas traseras y detalles prácticos como guantera refrigerada. El puesto de conducción está dominado por una pantalla central vertical de 12 pulgadas con sistema SYNC4, acompañada por un tablero digital de 8 pulgadas. La conectividad es inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, con carga por inducción y arranque sin llave mediante Ford Power.

En seguridad incorpora el paquete Ford Co-Pilot 360, con asistencias avanzadas a la conducción, entre ellas frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, asistente de arranque y descenso en pendientes y frenado automático en reversa.

Posicionamiento y precio de la Ford Everest

El Ford Everest llegó para completar la oferta de SUV de la marca, ubicándose en lo más alto del escalón en términos de tamaño y capacidades off-road. Comparte plataforma con Ranger —la pick up más moderna del segmento— y traslada ese nivel tecnológico al mundo de los SUV de siete asientos.

En el mercado argentino, el Everest se ofrece a un precio de $92.358.500, posicionándose por encima de las versiones full de Ranger, pero en línea con sus rivales directos. Para referencia, el Toyota SW4, líder del segmento, tiene un valor cercano a los $90.793.000.