Toyota Yaris Cross: ya se produce en Brasil y comienza la cuenta regresiva por su llegada a la Argentina

El nuevo SUV del Segmento B comenzó a fabricarse en serie y llegará al mercado argentino a fines de febrero, con versiones nafteras e híbridas.

Toyota puso en marcha la producción en serie del Yaris Cross en su planta de Sorocaba, Brasil, donde el modelo será fabricado para los mercados de Sudamérica. La compañía informó que el proyecto tuvo ajustes en su calendario original, que preveía el inicio de producción durante el segundo semestre de 2025, debido a inconvenientes registrados en la planta de motores de Porto Feliz, lo que derivó en una reprogramación de los plazos.

El Yaris Cross es la nueva propuesta de Toyota para el Segmento B, y su llegada al mercado argentino está prevista para febrero de 2026. En paralelo, la marca confirmó que existen reservas abiertas desde noviembre del año pasado, aunque sin precios informados hasta el momento.

Si bien la producción en serie comenzó de manera oficial esta semana, la planta de Sorocaba ya venía ensamblando unidades de pre-serie desde hace varios meses. Estos vehículos fueron destinados a presentaciones a concesionarios, actividades de prensa y capacitaciones técnicas para la red de postventa.

Capacidad productiva y características del modelo de Toyota La planta brasileña cuenta con una capacidad estimada de 70.000 unidades anuales para el Yaris Cross en su primer año de producción. El inicio de fabricación estuvo acompañado por un acto oficial en Sorocaba, que marcó el comienzo del proceso industrial a escala del nuevo modelo.

En Brasil, la llegada del Yaris Cross coincidió con el cese de la comercialización del Yaris Hatchback para el mercado interno. Este último continúa produciéndose en el país vecino, pero exclusivamente con destino a exportaciones, entre ellas la Argentina.

yaris cross-2 La planta brasileña cuenta con una capacidad estimada de 70.000 unidades anuales para el Yaris Cross en su primer año de producción. El Yaris Cross se ofrecerá en la región con dos alternativas mecánicas. La primera es un motor naftero 1.5 16v ciclo Otto, con 106 CV de potencia y 138 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT. La segunda es una versión híbrida, que combina un motor 1.5 16v ciclo Atkinson con un propulsor eléctrico, alcanzando una potencia total de 111 CV. Toyota confirmó que el equipamiento para el mercado argentino ya está definido. Los precios oficiales serán comunicados el 23 de febrero, mientras que la presentación comercial en los concesionarios de todo el país está prevista para el 26 de febrero.