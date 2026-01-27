Marca china suma a un ex CFO de Mercedes-Benz para potenciar su operación en el país + Seguir en









La flamante incorporación asumirá como Country Manager de la marca en un momento estratégico de expansión, con metas de ventas ambiciosas y el objetivo de consolidar la firma entre los principales actores del mercado local de vehículos eléctricos.

BYD refuerza su presencia en la Argentina

La automotriz china BYD refuerza su ofensiva en la Argentina con el nombramiento de Christian Paul Kimelman como Country Manager. Con más de 26 años de trayectoria en la industria automotriz y un reciente rol como CFO de Mercedes-Benz, Kimelman llega en un momento de fuerte crecimiento de la marca, que busca consolidarse como líder en vehículos eléctricos e híbridos y ampliar su participación en el mercado total. La información fue confirmada por iProfesional, medio que siguió de cerca el armado del management local.

El nombramiento de Kimelman tiene un peso estratégico: BYD, líder global en movilidad eléctrica, inició operaciones formales en la Argentina el año pasado y en pocos meses ya cuenta con una estructura comercial completa, una red de concesionarios y visibilidad gracias a hitos logísticos, como la reciente llegada de un buque con cerca de 6.000 vehículos. La incorporación de un ejecutivo con experiencia regional y europea busca acelerar la curva de crecimiento y ordenar la operación en una etapa de mayor volumen y complejidad.

Estrategia de expansión y objetivos de ventas refuerzan a la marca china Kimelman, brasileño de origen con ciudadanía alemana, desarrolló la mayor parte de su carrera en Mercedes-Benz, donde ocupó cargos de responsabilidad hasta convertirse en CFO de la filial local. Su experiencia incluye la venta de Mercedes-Benz Argentina al grupo Prestige Auto, bajo la gestión de Daniel Herrero, ex CEO de Toyota Argentina.

Su principal desafío en BYD será superar las 30.000 unidades vendidas anuales y alcanzar alrededor del 5% de participación de mercado. Para 2026, la meta interna es de 14.000 vehículos, un objetivo ambicioso para una marca aún en fase de consolidación. La estrategia incluye la importación de modelos adicionales fuera de la cuota oficial de autos electrificados sin arancel, lo que permitirá cubrir distintos segmentos y ampliar la oferta a pesar de asumir mayores costos.

Consolidación y crecimiento en la región En 2025, BYD se posicionó como la marca líder en ventas de autos eléctricos y ya ocupa el segundo lugar entre las marcas chinas con más patentamientos en Argentina, detrás de BAIC. La compañía proyecta al menos seis lanzamientos durante 2026 y la importación de vehículos desde su planta en Brasil, lo que mejorará la logística, reducirá costos y fortalecerá su presencia regional. El nombramiento de Kimelman refleja una apuesta a profesionalizar la operación local, combinando gestión financiera rigurosa, planificación de largo plazo y adaptación a las particularidades del mercado argentino. Con un sector de vehículos electrificados todavía en desarrollo, BYD busca consolidarse como un actor central de la nueva movilidad, respaldada por experiencia global, innovación tecnológica y una estrategia comercial agresiva.