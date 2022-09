Aval de la Corte a criterio restrictivo de la Aduana para condonar multas

En el reciente fallo “Chehadi, Mallid c/ Aduana La Quiaca s/ impugnación de acto administrativo” el Alto Tribunal avaló el criterio de la Aduana que no dio lugar a la condonación de multas impuestas en los términos del art. 954, ap. 1, incs. b) y c) del Código Aduanero en el marco de la ley 27.260.