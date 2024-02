Boom de Nvidia en Wall Street: ¿estamos frente a nueva burbuja tecnológica?

Cómo seguirá la acción en el corto plazo

El economista y experto en el mercado de capitales, José Ignacio Bano, analizó el desempeño de la acción de la empresa: "Lo que había sucedido en la previa a la presentación del balance es que, tras la enorme suba que había todo el último año, los días previos había caído ya que tomaron ganancia, pero luego presentó un súper balance y ahora vale casi dos u$s2 billones".

Bano destacó que Nvidia incrementó sus beneficios por acción en un 765% interanual, o sea, la empresa ganó siete veces más este año que en 2023, según se observa en el resultado neto. Entonces, dijo, "justifica que valga 7 veces más". También aseguró que las expectativas eran fuertes e igual, aún así, la superó. "Se esperaba u$s4,64 y fue de u$s5,15 por acción; se esperaba que tuviera ingresos de u$s20.600 millones y tuvo u$s22.100 millones, entonces superó las expectativas, aunque eran altas", añadió.

Nvidia: ¿estamos frente a una burbuja?

Emilce Córdoba, directora en Bell Bursátil, en diálogo con Ámbito, expresó que "Nvidia sorprende y sigue sorprendiendo y, si bien puede estar considerada cara para muchos analistas, continúa convalidando el alza". Ante la consulta de si podría estar cercano a un fenómeno similar a lo que sucedió con las .com en los 2000, donde hubo una burbuja financiera dijo que cree que no, pero que podría estar cerca.

"Pese a esto, el mercado convalida cada balance el precio y la suba. Todo esto responde a la demanda, que es cada vez es mayor. Hoy pasó a ser el principal proveedor y lo refleja en el precio", añadió la experta. Y cerró: "Es probable que en este año llegue esta burbuja. ¿Hay similitudes con burbujas anteriores? Sí, las hay, pero solo el tiempo nos dará la respuesta. Hay que estar atentos y no dejarse dominar por la codicia".

A su turno, Bano dijo que uno de los ratio de evaluación de una compañía es el Price Earning Ratio o Ratio PER, que es dividiendo la capitalización bursátil de una empresa entre su beneficio neto: "Podría tener un 30% ó 40% pero no tiene 100%. Eso está diciendo que está carísimo y el PER u otros ratios marcan que está sobrevaluada, pero lo que pasa es que es una empresa que no para de crecer, lo que puede estar justificando todo".

Qué lectura del balance hizo el mercado

Para la multinacional financiera Goldman Sachs, Nvidia cumplió con lo que aparentemente era un vara muy alta: "A corto plazo, veremos una serie de nuevos productos y presentaciones, incluido el H200 (es decir, capaz de realizar el doble de inferencia rendimiento frente al H100), Spectrum-X (es decir, AI basada en Ethernet Solución de red) y B100 (centro de datos de próxima generación). Todo esto, en un contexto de demanda sólido".

Goldman Sachs, por lo tanto, aumentó sus estimaciones de EPS no GAAP (excluido SBC) para el año fiscal 2025/26 en un 8%, y reiteraron la calificación de compra con el precio objetivo actualizado para 12 meses de u$s875 (frente a u$s800 de antes), lo que representa un potencial de suba del 19%.

Por su parte, para Morgan Stanley, "las cifras fueron muy buenas". "Nunca habíamos visto más de u$s2.000 millones de crecimiento trimestral". También informaron un aumento de estimaciones para los ingresos del trimestre de abril de u$s22.793 millones a u$s24.076 millones y beneficios por acción no GAAP (no basadas en contabilidad pura, sino también en expectativas) de u$s5,20 a u$s5,45.

A su turno, Bofa SECURITIES, destacó los aspectos positivos de la compañía como la escasez de oferta en general, la baja dependencia de China, y el aumento de la demanda de IA, entre otros. En general, aumentaron las ganancias por acción del año fiscal 2024-2025 en +13%/15%, en comparación con antes, de u$s23,11 a u$s29,59.

"Como le va a Nvidia, así le va el mundo", bromeó Jack Janasiewicz, estratega jefe de carteras de Natixis Investment Managers Solutions. Janasiewz destacó que los resultados de Nvidia superaron las expectativas del mercado, demostrando a los escépticos que queda mucho jugo en el mercado de la IA tras el reciente repunte. "¿Cuándo hay que vender? Puede que aún haya espacio, y yo me conformo con sentarme y esperar", concluyó.