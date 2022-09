“Brindis” con actor que no deja de hablar

Ese es el planteo. Lo interesante es que él mismo lo va contando al público, con lujo de pelos y señales, recuerdos y fantasías, negaciones y decisiones, y la puesta en escena se va desarrollando con recursos variados, que no son nuevos pero igual sorprenden, y lo hacen desde el primer minuto. Y cuando parecen repetirse, la madre pone a Claude Barzotti cantando “Je ne t’ecrirai plus”, yo no te escribiré más, y ahí está la ex cantando a dúo, cosa de amargarle la existencia y definir la situación. O no, porque todo está en su cabeza. Protagonista, Benjamin Lavernhe, de la Comédie Francaise. Amor de su vida, Sara Giraudeau. El cuñado es el humorista de ascendencia iraní Kyan Khojandi. El texto original es de Fabcaro, apócope del dibujante Fabrice Caro, y el que armó y enredó todo esto es Laurent Tirard, uno de esos directores que difícilmente entren en los libros de cine, pero hacen entrar al público a las salas, al menos al de Francia.