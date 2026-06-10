Antonela Roccuzzo salió al cruce contra una influencer que aseguró que Lionel Messi se hizo cirugías estéticas

La esposa del capitán argentino respondió a una influencer que aseguró que el futbolista se había realizado varias intervenciones faciales.

La esposa del capitán argentino negó de manera categórica que se haya sometido a cirugías estéticas.

Antonela Roccuzzo salió al cruce contra una influencer que afirmó que Lionel Messi se realizó diversas intervenciones estéticas y rechazó de manera tajante cada una de las versiones difundidas en un video viral. La respuesta de la esposa del capitán de la Seleccion argentina no tardó en multiplicarse en redes sociales y se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas.

La controversia comenzó cuando Celeste Nardanone , odontóloga e influencer que se presenta como especialista en armonización facial, publicó un video en Instagram bajo el título “¿Qué se hizo Messi en la cara?” . En el contenido, la creadora comparó fotografías tomadas en distintas etapas de la carrera del futbolista y aseguró que el rosarino se habría sometido a varios procedimientos estéticos.

La polémica surgió a partir de un video que analizaba supuestos cambios físicos de Lionel Messi.

Entre las intervenciones que mencionó aparecieron una supuesta rinoplastia , aplicaciones de bótox , rellenos con ácido hialurónico en el mentón, una otoplastia , una blefaroplastia y tratamientos odontológicos para modificar su sonrisa. Incluso sostuvo que algunos cambios físicos eran evidentes al comparar imágenes de los primeros años de Messi en el Barcelona con fotografías recientes.

El material había sido publicado a fines de mayo, pero alcanzó una enorme repercusión en los últimos días, cuando comenzó a circular masivamente entre usuarios de distintas plataformas.

La tajante respuesta de Antonela Roccuzzo

Ante la creciente difusión del video, Antonela Roccuzzo decidió intervenir públicamente y respondió directamente en la publicación. Sin rodeos, desmintió las afirmaciones realizadas por la influencer y negó que el futbolista se hubiera sometido a cirugías.

“¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía. Y lo de los dientes se llama Invisalign”, escribió la empresaria rosarina, dejando clara su postura frente a las especulaciones.

antonela roccuzzo La respuesta de Antonela Roccuzzo se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas.

Su comentario rápidamente acumuló miles de interacciones y fue replicado por usuarios de todo el mundo. La referencia a Invisalign apuntó específicamente a las afirmaciones relacionadas con la dentadura del capitán argentino. Se trata de un tratamiento de ortodoncia basado en alineadores transparentes removibles que permiten corregir la posición de los dientes sin recurrir a brackets tradicionales.

La réplica de la influencer y quién es Celeste Nardanone

La respuesta de Antonela no cerró la discusión. Poco después, Celeste Nardanone contestó el mensaje y defendió el contenido que había publicado.

“Gracias por comentar mi video. Lo hice con absoluta seriedad y respeto, pensando en el beneficio que le hace a muchas personas saber que estos tratamientos son posibles y pueden ayudarlos. Hay mucho prejuicio y mucha gente no quiere contar sus secretos. Lo entiendo. Me pasa a diario en el consultorio. Cariños y mi admiración completa”, expresó.

Antonela-Roccuzzo-1.jpg El intercambio generó miles de reacciones y reabrió el debate sobre los tratamientos estéticos en figuras públicas.

Tras ese intercambio, la profesional decidió cerrar los comentarios de la publicación. Según detalla en sus perfiles profesionales, Nardanone es odontóloga, dirige su propio centro de salud y estética dental y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el área. Además, realizó especializaciones vinculadas con prótesis e implantología dental y suele compartir contenidos relacionados con armonización facial y estética.

Lo que comenzó como un análisis sobre la apariencia de Lionel Messi terminó transformándose en una polémica viral que tuvo a Antonela Roccuzzo como protagonista y que volvió a poner el foco sobre los límites de las especulaciones públicas en torno a las figuras más reconocidas del deporte mundial.