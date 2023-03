Buenas ventas en feria MAPA, pero el calor actuó en contra

No es de extrañar que los coleccionistas que llegaron, al igual que los compradores ocasionales, no estuvieran muy inspirados. No obstante, los conocedores no podían dejar de admirar la calidad de las obras. Para comenzar, la Galería Maman presentó una extensa serie de dibujos nunca antes expuestos de Marta Boto (1925-2004) y su marido, el italiano Gregorio Vardanega, ambos precursores del arte cinético. Instalados en París desde la década del 50, trabajaron con la galería Denise René, al igual que los venezolanos Soto y Cruz Diez y el belga Vasarely, padres del arte cinético. Maman adquirió a los herederos de Vardanega, el taller, los derechos y las obras que habían permanecido ocultas desde 2007, incluso, los documentos y proyectos para realizar monumentos públicos.