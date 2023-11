Bullrich con fiscales: preocupante invocación al fantasma del fraude

Patricia Bullrich encabezó ayer una reunión con fiscales de Juntos por el Cambio (JxC) en donde llamó a cuidar los votos de La Libertad Avanza (LLA) y volvió a agitar el peligroso fantasma del fraude ante una eventual victoria de Sergio Massa.La cuestión de los fiscales se convirtió en un frente de ataque libertario. Además de la desconfianza mutua entre los soldados del PRO y los originales de LLA tras el pacto entre Mauricio Macri y Javier Milei, ambos sectores cargan tintas en el control y no dudan en deslizar posibles maniobras fraudulentas de Unión por la Patria (UP), una forma de preparar el terreno para el domingo a la noche, cuando se conozcan los resultados del balotaje.En ese sentido, Bullric pidió que los fiscales se pongan “el cuchillo entre los dientes para defender cada uno de los votos” de Javier Milei, al advertir que “cada dos minutos te roban una boleta” en el cuarto oscuro, maniobras con las que, dijo, el oficialismo pretende “ganar de manera ilegal” el balotaje.“Todo fiscal que vaya con la decisión y la voluntad de cuidar los votos se tiene que poner el cuchillo entre los dientes para lograr defender todos y cada uno de los votos”, indicó la excandidata presidencial Bullrich en un encuentro llamado “Fiscales por el Cambio y la Libertad”, realizado en Conesa 1127 de esta Capital.Ante los militantes y fiscales congregados, la exministra de Seguridad pidió que cada uno “defienda voto a voto” y que “nadie se distraiga” ni “abandone una mesa” durante la fiscalización en el balotaje del próximo domingo.“Que nadie se conforme sin mirar cinco, seis o diez veces el acta. Todo el mundo atento...”, señaló.“Cada fiscal que trabaje este domingo tiene que ser un fiscal que tenga la convicción total y absoluta de saber que el último recurso que les queda es el de intentar ganar de manera ilegal lo que no pueden ganar de manera legal...”, señaló.La excandidata de JxC reiteró que está “convencida” de que “la enorme mayoría” de la coalición “va a acompañar la victoria del cambio en la Argentina”.“Si ese proyecto (UP) gana las elecciones, los argentinos de arriba, del medio y abajo van a sufrir más...”, sostuvo.Bullrich recordó el momento en el que decidió “de manera rápida y contundente” dar su apoyo a la candidatura de Milei, quien “representó mejor el cambio” que su coalición. “Por eso decidimos apoyarlo sin condicionamientos, sin pedir nada a cambio, sin hacer un acuerdo o un pacto, sino desde la decisión de principios y valores que nosotros representamos...”, apuntó.También se refirió al debate presidencial del domingo pasado entre Milei y Massa, a quien le achacó tener “una mirada total y absolutamente autoritaria” y lo comparó con la vicepresidenta y dos veces mandataria, Cristina Fernández de Kirchner.“Es capaz de dominar la escena. Parecía Cristina Fernández de Kirchner sin el pelo largo. Era la misma imagen...”, destacó.Antes de su discurso, se realizó una capacitación para militantes y fiscales a cargo de los abogados Guillermo Sánchez Sterli y Silvina Martínez, quienes explicaron cómo será operativo de fiscalización de los votos de LLA en el balotaje.Entre los dirigentes de JxC estuvieron el excandidato a vicepresidente Luis Petri, la exdiputada Laura Alonso, el intendente de Pinamar Martín Yeza, los diputados Cristian Ritondo y Hernán Lombardi y el diputado electo Damián Arabia.