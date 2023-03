“Calabozos y dragones” divierte con buenas armas

Calabozos y dragones es uno de los juegos de rol más famosos, y ésta no es la primera versión para cine; ya hubo series e incluso una película que no fue precisamente un éxito en la que participaba Jeremy Irons, ya que en estos medioevos imaginarios es indispensable un actor con acento británico. En esta divertidísima nueva versión cumple ese papel, con maldad y simpatía arrolladoras, Hugh Grant, que es el falsificador de una banda de criminales liderada por Chris Pine (el Capitan Kirk de las ultimas Star Trek) al que por supuesto engañó y entre otras cosas le robó a su hija, que tiene un amuleto que otorga invisibilidad. Así que luego de escapar de una horrible mazmorra, Pine, que es el cerebro, y Michelle Rodríguez, la guerrera del dúo, se dirigen al castillo de Hugh Grant para recuperar a la niña, pero allí encuentran un señor acompañado de una bruja malísima. Luego de escapar de ellos por un pelo el dúo se dispone a robar la bóveda del castillo.

John Francis Dailey y Jonathan Goldstein, los socios detrás del último Spiderman, dan rienda suelta a su imaginación en este “sword and sorcery” al estilo “Conan” o “Games of Thrones” pero para público familiar, con chistes, escenas delirantes y monstruos como un dragón muy gordo pero igualmente peligroso, todo un poco al tono de “Guardianes de la galaxia” pero en el ambiente del juego del título.

Hay locaciones magnificas de Irlanda y efectos especiales deslumbrantes, por ejemplo la secuencia en la que una especie de elfa primero inspecciona la bóveda en la forma de una mosca y luego se transforma en ratita y gacela para poder huir. También hay una formidable banda sonora de Lorne Balfe con rapsodias celtas, clavicordios climáticos y coros misteriosos, además de un par de canciones que canta el héroe con su laúd. Lástima que la última media hora se alargue innecesariamente y que algunas escenas de acción no aporten demasiado, ya que en este caso debe primar la astucia antes que la fuerza bruta.

D. C.

“Calabozos y dragones: honor entre ladrones” (“Dungeons And Dragons: Honor Among Thieves”, EEUU-Canada, 2023). Dir.: J.F. Daley y J. Goldstein. Int.: C. Pine, M. Rodriguez, H. Grant.