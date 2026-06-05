Velatorio del Indio Solari: Martín Menem confirmó que no se realizará en el Congreso

El titular de la Cámara de Diputados dijo haber efectuado consultas al Ministerio de Seguridad y que fue denegado el pedido. Mientras tanto, fuentes de la Provincia confirmaron a Ámbito que están a disposición para encontrar un lugar en el que pueda realizarse la despedida.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, despidió este viernes a Carlos "Indio" Solari , histórico músico del rock nacional argentino que murió a los 77 años . Ante las dudas sobre el velatorio y las versiones que indicaban que podía llegar a realizarse en el Congreso, el riojano lo descartó por cuestiones de seguridad. Provincia puso a disposición un espacio para realizar el último adiós.

"Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional", dijo en un mensaje publicado en su cuenta de "X" en el que también le habló a las personas más cercanas y allegados del cantante de Patricio Rey y los redonditos de ricota. "Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó.

En cuanto al último adiós, se refirió a la posibilidad de que se lleve a cabo en el Parlamento nacional. "Se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", señaló.

De todas maneras, aseguró que el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia "para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina". Un espacio en el que se pueda garantizar "todas las condiciones de seguridad necesarias" para realizar "una despedida acorde a su legado". "Que en paz descanse", cerró.

Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida. Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas…

En paralelo, Menem contestó una consulta realizada por los diputados Pablo Juliano, German Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau en la que profundizó sobre la cuestión y dio a conocer las recomendaciones de Seguridad. "Se sugirió considerar espacios alternativos, tales como estadios o predios abiertos especialmente preparados para albergar la magnitud de concurrencia que razonablemente podría esperarse", expresó.

Provincia puso a disposición un espacio para el último adiós al Indio Solari

Mientras persisten las dudas sobre dónde se realizará el velorio, fuentes del gobierno bonaerense aseguraron a Ámbito que el gobernador Axel Kicillof se puso a disposición de la familia para buscar un espacio en el que pueda tener lugar el último adiós al cantante de Los Redondos y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Por lo pronto, la despedida se llevará a cabo este sábado 6 de junio, según dieron a conocer desde sus redes sociales. "La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será Parque Leloir), se lo haremos saber", indica el mensaje que cierra con una señal de agradecimiento: "Gracias por el amor y la paciencia".

Según el parte policial al que tuvo acceso Ámbito Financiero, la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó se presentó en su hogar para constatar el deceso del artista y, tras informar las averiguaciones por el causante, consideraron que "nada indica o señala" otro motivo que el mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente.

Desde las redes sociales del músico compartieron un sentido mensaje por su muerte. "No hay forma de expresar nuestro dolor", indica el texto que deja en claro que se organizará próximamente una despedida pública.