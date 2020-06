Se suman las langostas a los problemas del agro

*…que, mientras el frío, atrasado, terminaba con el poco pasto que quedaba en muchos campos, a causa de la prolongada sequía de este otoño, la irrupción de una extraordinaria manga de langostas desde Paraguay, comenzó a causar alarma en el norte santafesino, ya conmocionado por el caso Vicentín. Los insectos, que están buscando donde desovar, causan también daños de magnitud, y sorprende encontrar semejante manga, de varios kilómetros de frente (10 km x 10 km de extensión), tan al sur de la frontera paraguaya, así como el tamaño de esta especie, que promete ya en primavera arrasar con hectáreas de cultivos casi en la Pampa Húmeda, si los organismos sanitarios siguen sin controlar su expansión. Seguramente en algún “aparte” el tema será comentado el sábado en la conferencia de prensa que habrá en la Sociedad Rural de Reconquista, que preside Juan Luis Capozzolo, y que va a contar con la presencia de varios legisladores provinciales y nacionales, como Alfredo De Angelis, además del intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, localidad sede de la matriz de la empresa agroindustrial intervenida. A estos, seguramente intentarán sumarse una serie de dirigentes de distintos niveles (aunque no tengan demasiado que aportar), para discutir las posiciones legislativas que pueden haber en el Congreso de la Nación, y poco antes del “banderazo” que se va a realizar en varias localidades de todo el país.

*….que, mientras las discusiones jurídicas y políticas cruzan todos los espectros, los productores no se distraen sobre algunos temas que se “mueven”, mientras el sector se distrae con otros asuntos. Y uno de los particularmente graves es el -aparente- rumor sobre un eventual “congelamiento” del mercado del dólar para intentar forzar la liquidación de exportaciones, que se estaría estudiando en algún despacho oficial, y que puede levantar más polvareda de la que ya hay. Si bien los especialistas técnicos consideran que es prácticamente inaplicable, además de lo urticante que podría resultar, no descartan que debido al desconocimiento sobre muchas de estas cuestiones, pueda nuevamente escaparse alguna propuesta de semejantes características, que podría paralizar absolutamente los mercados, lo que lejos de “incentivar” la venta y liquidación de las exportaciones (que es lo que estarían buscando los funcionarios ante la crisis económica y financiera que enfrenta el país), provocaría exactamente lo contrario (como ya ocurrió con la Resolución 125 en 2008), lo que podría desembocar en herramientas más drásticas aún... “¿Congelar el mercado para adelante?,es absurdoe implicaría un intento por estatizar un mercado internacional, globalizado. Siempre el país perdió plata con esos proyectos”, reconocía ayer un operador de la city. Mientras, otros comenzaban a calcular el impacto sobre la siembra que podría tener el avance de tal postura justo, además, cuando los productores están calculando cuánto se sembrará de soja y maíz, ambos cultivos sensiblemente golpeados por la rentabilidad.

*…que, mientras algunos productores comentaban con sarcasmo sobre la “coincidencia” de los incendios de campos, que nuevamente se están produciendo en algunas islas muy cercanas del Delta, justo en pleno invierno, con pastizales secos, y terminando con la muy poca comida que tiene la hacienda en esta época (con lo cual no pueden intentar volver a culpar a los productores por el fuego intencional), otros respiraban aliviados por la garantía de semilla que habrá esta campaña a pesar del COVID-19, según hizo saber ASA -Asociación de Semilleros Argentinos-. De acuerdo con la entidad que preside Lorena Basso. “La actividad se desarrolló prácticamente con normalidad durante esta etapa. El sector logró garantizar el abastecimiento de semillas para la producción, teniendo como prioridad la seguridad de sus trabajadores”, expresó la dirigente al tiempo que afirmó que “la producción 2019-2020 concluyó con los resultados esperados”. De hecho, se cosecharon casi la totalidad de las 428.732 hectáreas sembradas para la producción de semilla fiscalizada y se mantuvo el empleo para todo el proceso de producción de semilla de maíz en niveles similares a los de la campaña anterior, hicieron saber. Donde el ambiente no está muy calmo es en algunas entidades, como la cooperativista Coninagro donde ya es inocultable la diferencia de criterios entre las asociadas y la actual conducción, respecto al tema Vicentín. Es que tanto ACA (la principal acreedora en mercadería), como los cooperativistas de Buenos Aires y La Pampa, que exigieron la “división de poderes del Estado” y resaltaron que “el Poder Ejecutivo no debe inmiscuirse y pasar sobre el proceso de convocatoria en el que se encuentra actualmente la empresa”, y hasta el vicepresidente, el santafesino Norberto Niclis, de la zona más caliente del conflicto (Avellaneda) expresaron divergencias con la postura más favorable a la intervención/expropiación del titular de la entidad, el mendocino Carlos Iannizzotto que, finalmente, debió atenuar. Los más críticos le atribuyen la “debilidad” a su reciente nombramiento al frente del INAES, organismo nacional que maneja fondos públicos para el sistema cooperativo.