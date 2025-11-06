Se viene "Gremlins 3" con Steven Spielberg y el regreso de Chris Columbus

La nueva película de Gremlins se estrenará en noviembre de 2027. Tras su estreno, será la primera película de Gremlins en 37 años.

Warner Bros. revivirá la franquicia de Gremlins después de más de tres décadas y con un par de nombres importantes de vuelta a bordo.

El director de Warner Bros. Discovery, David Zaslav , anunció la luz verde para una nueva película de Gremlins durante la presentación de resultados del tercer trimestre de la compañía el jueves.

Chris Columbus , guionista de la película original de 1984, también regresa para producir y dirigir la película.

Zach Lipovsky y Adam B. Stein, el dúo de directores detrás del éxito de terror de este verano, Destino final: Lazos de sangre , se unen a Columbus para escribir la nueva entrega cinematográfica, según informó el portal The Hollywood Reporter.

La nueva película de Gremlins se estrenará el 19 de noviembre de 2027. Tras su estreno, será la primera película de Gremlins en 37 años.

De qué trata la saga de Gremlins

La primera película de Gremlins fue una comedia de terror dirigida por Joe Dante que presentó a una adorable criatura llamada Mogwai, adoptada como mascota por una familia de los suburbios. Pero cuando se rompen las reglas de cuidado de la criatura, los Mogwai se multiplican en una serie de monstruos verdes asesinos y destructivos. La película fue un éxito de taquilla, con un presupuesto de tan solo 11 millones de dólares y una recaudación de 151 millones en Estados Unidos.

La película dio pie a una secuela que generó opiniones encontradas, también dirigida por Dante, pero no escrita por Columbus. Estrenada en 1990, Gremlins 2: La nueva generación fue una comedia desenfadada ambientada en Nueva York que satirizaba sin piedad la película original. Recaudó tan solo 41 millones de dólares en taquilla y prácticamente puso fin a la franquicia.

Warner Bros. y Amblin pusieron a prueba con éxito el interés actual por los Gremlins con una serie animada titulada: Secretos de los Mogwai, que se estrenó en 2023 y ha emitido dos temporadas en Max.

Gremlins 2 también ha adquirido cierto nivel de aprecio de culto desde su estreno y ha sido defendida por el director Quentin Tarantino.