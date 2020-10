Un holograma de Whitney Houston protagonizará un espectáculo en España

Así será que esta noche el espíritu de Houston volverá a pisar un escenario en forma de holograma para deleitar a los espectadores con clásicos como "Saving All My Love For You", "I'm Every Woman" y "I Will Always Love You", entre otros, informó la prensa española.

Durante el show, la versión holográfica de la cantante estará acompañado por cinco músicos (guitarra, bajo, teclados, batería y percusión), además de dos coristas y cuatro bailarines.

El teatro es el mismo espacio que semanas atrás estrenó un espectáculo similar con la figura de Maria Callas como protagonista, cuyo "éxito" les ha hecho apostar ahora no solo por recuperar a la intérprete de "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)", sino por emprender negociaciones para ampliar la lista a artistas.

"An Evening With Whitney Houston" es una producción de la compañía Base Hologram que debía haberse estrenado en Las Vegas, de no ser por los problemas con la pandemia de coronavirus, y que desde España viajará con el mismo equipo por Europa y Asia.

Esta semana Houston se alzó como la primera artista negra de la historia con tres discos de diamante después de que su álbum "Whitney" (1987) superara nuevamente los 10 millones de copias que la Asociación de la Industria de la Grabación de América (RIAA) exige para esa acreditación.