Caso Antonini: ponen la lupa en misterioso acompañante que presenció conteo de los u$s790.550

La semana próxima está convocada a Comodoro Py -de forma presencial- María Luján Telpuk, la agente de la PSA que pasó a la fama como quien descubrió la valija con dólares y destapó el escándalo, aunque en este juicio salió a la luz desde un comienzo que fue un guarda aduanero el que “eligió” qué equipaje revisar en el scanner que operaba la PSA y halló el dinero ante la falsedad de lo declarado por Antonini cuando le preguntaron qué llevaba. En el cuestionario, ayer, también apareció una coincidencia entre los testigos: no había más que dinero en la valija, agrupados en fajos de billetes de u$s50 “muy usados”.

El otro punto de interés que todavía no pudo ser despejado e interesó particularmente al juez del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 Diego García Berro fue el lugar donde ingresó el avión Royal Class. Inicialmente, se había sostenido que el avión chárter había ingresado por el sector militar, pero ayer tanto el personal de PSA como de Migraciones de guardia en aquel momento coincidieron en que arribó al sector de taxis aéreos, distante del sector militar y separado de vuelos comerciales.

Antonini Wilson fue el último pasajero en pasar por esa estación de Migraciones. “Lo esperé. Supuestamente estaba en el baño...”, declaró Andrea Ramos que llevaba una larga jornada de servicio aquella madrugada y reconoció que lo que deseaba era irse a su casa a las 2.30 porque debía ingresar de nuevo, un par de horas más tarde. Reconoció que sus superiores la hicieron quedar porque era “un vuelo oficial” y el fiscal Marcelo Agüero Vera intentó saber quién le había pagado el remís para volver a su casa a la madrugada. Al otro día se enteró del incidente. Ingresó con un pasaporte venezolano. No hubo nada que llamara la atención en el trámite, salvo el retraso de Antonini de la comitiva.

“Había dinero, nada más”, declaró Juan Amadeo, quien hizo de nexo telefónico para dar aviso del hallazgo con Guillermo Lucángeli (hoy imputado en el juicio) que le dijo que se iba a hacer presente en el aeropuerto. Todos participaron del conteo del dinero. Lo mismo que Antonia del Carmen Collazo y Mónica Longobucco, que estaban concentradas en el recuento pero percibieron al hombre joven junto a Antonini. “Entraba y salía (de la oficina de guardas) hasta que le dijeron que no podía entrar y salir todo el tiempo”, dijeron. La defensa del extitular de la Aduana, Ricardo Echegaray, aprovechó para preguntarle a Amadeo si en algún momento antes o después había recibido instrucciones de Echegaray. “Ninguna”, fue la respuesta.

Marcelo Ciriello de la PSA relató que lo único que le llamó la atención fue que no pasaran la “novedad” del hallazgo la madrugada anterior a la guardia siguiente. Y reconoció que inmediatamente se advirtió que “era un tema sensible” porque había llegado a los medios. El juez Luis Lozada -como siempre- guió el comienzo de todos los interrogatorios. Al testigo lo confrontaron con su declaración de 2007. Allí había dicho que en un momento Antonini Wilson habría sugerido -a modo de humorada- que ya que había ocho personas presentes, “¿Por qué no lo repartimos en partes iguales?”, en relación al dinero. Recibió por contestación que no hablara “pavadas”. “Seguro fue así”, dijo el testigo que argumentó el paso de 16 años desde entonces.

Echegaray debutó en el interrogatorio como abogado de sí mismo. Collazo reveló que el misterioso joven “permaneció todo el procedimiento” de conteo. La testigo dijo que le llamó la atención lo bien vestido que estaba Antonini. Longobucco coincidió con su compañera. La inspectora Adriana López del Monte no recordaba nada porque ni siquiera había estado en el sector. El fiscal Marcelo Agüero Vera le preguntó si podía haber llegado el avión a la plataforma militar. “Seguro que no”, respondió la testigo que dijo que todo lo demás se lo enteró por la TV.