Chino Darín: "El gobierno de Milei está atacando el mundo de la cultura como si fuéramos parásitos del Estado"

Más allá del mundo del arte, el también productor criticó las promesas que hizo Milei en campaña: "prometió bajar los impuestos y otras cuestiones con las que podría estar de acuerdo para un país como Argentina y hasta ahora no hizo nada de lo que dijo en campaña". opinó. Darín aclaró que el "no voto" a este espacio político y que no "juzga su ideología" pero si "el devenir de las cosas".

"Lo que sucedió es que asumió el poder un tipo de un color político que no se había visto en la Argentina en mucho tiempo, con una especie de anarcoliberalismo y populismo de derechas que no comparto". sentenció el actor. Rápidamente, la entrevista generó repercusiones en las redes y numerosos usuarios criticaron la postura de Darín a través de la red social "X"

Ante las acusaciones, Darín no se quedó callado y posteó: "Ufffff cuánto troll repitiendo boludeces!". Esto elevó el enojo con el protagonista de la serie de Netflix "Mano de Hierro" y diferentes usuarios de la red social X respondieron a la publicación; "Hablaste de política , bancate las respuestas. Si no no opines. Hijo de y novio de. Sino fuera por eso no te conocía nadie. Con todo respeto", le comentó un usuario; "Si queres opinar de la realidad argentina, podrías venir a vivir acá eh... Pero NO, mejor opinar desde otra realidad y viviendo en Madrid... Zángano fiscal", lo acusó otro.

Ufffff cuánto troll repitiendo boludeces!

Pero el actor no se quedó ahí. En el mismo posteo se defendió de los reproches de algunos usuarios: "así que ahora resulta que yo soy kirchnerista? Que vivo del estado? No me hagan reír! Dejen de ver el mundo en blanco y negro. Se están perdiendo todos los colores", aseveró Darín.

El galán argentino se sumó entonces a una lista - cada vez más larga - de artistas que criticaron al presidente Javier Milei por sus decisiones en materia de cultura pero, por sobre todo, por sus formas: “Lo que más me asusta son las formas y lo que despiertan. Puedes estar de acuerdo, pero si tu discurso es ‘matemos a los que piensan distinto’, a mí ya no me tienes. Es como ‘Plata o mierda, estás conmigo o estás contra mí’.

Milei vs el INCAA

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, distintos instituciones públicas se vieron afectadas por medidas de reducción de gastos. En el mundo del cine, el nuevo presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, anunció el pasado jueves despidos y desfinanciamiento de programas centrales para su funcionamiento.

Para empezar, en el INCAA se discontinuaron todos los contratos de locación de obra y de obra por especialidad. “En vez de regular esta forma de contratación, decidió despedir a los 170 trabajadores”, aseguró Nicolás Vetromile para Ámbito, delegado general adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado -INCAA, quien aseguró que en la reunión que mantuvieron con el nuevo director el pasado lunes Pirovano justificó que “por su autoridad moral no aceptaba excepciones”.

El Gobierno anunció mediante la Resolución 1635/2016 en el Boletín Oficial, el aumento de un 375% en el boleto del Cine Gaumont El Cine Gaumont, ubicado en Rivadavia 1635, es un lugar icónico del cine argentino.

La entrevista del "Chino" Darín que generó revuelo se dio en el marco de otras medidas que afectan al ente nacional de cine y artes audiovisuales. En los últimos días, desde el gobierno anunciaron la intensión de vender espacios - como el famoso cine Gaumont - y desfinanciar eventos como el reconocido Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, al que Pirovano tildó de "innecesario".

Por lo pronto, no se avances en estos proyectos por parte del gobierno. Sin embargo, desde la ATE-INCAA calificaron esta serie de anuncios como “una nueva embestida a la soberanía audiovisual” y “una declaración de guerra a todo el cine nacional”.