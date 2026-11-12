Descubrieron cerca de 280 grabados de la Edad de Hielo en una cueva turística de España

Se trata de motivos con rasgos de arte paleolítico europeo relativo a la región francocantábrica. Este arte es reconocido por la densidad y la riqueza de sus manifestaciones.

Cerca de 280 grabados de la Edad de Hielo fueron descubiertos en una cueva turística de Cataluña, España . Se trata de un hallazgo en la Cova de la Font Major, que forma parte de una ruta turística desde 1993.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Antiquity , con la firma de los especialistas Josep Maria Vergès Bosch y Míriam Salas-Altès. Allí, detallaron sobre la serie de unidades vistas, con rasgos de arte paleolítico europeo relativo a la región francocantábrica , entre el suroeste de Francia y la cornisa cantábrica.

Esta cueva llevaba expuesta al paso de visitantes desde enero de 1957 y esas galerías formaban parte de la ruta turística iniciada en 1993. Sin embargo, Vergés explicó que miles de personas pasaron frente a las paredes grabadas, incluso inscribieron sus nombres y fechas sobre ellas, sin reconocer su origen paleolítico.

Por otro lado, de los 280 motivos, 55 corresponden a animales, lo que sitúa a la Font Major como el tercer conjunto de arte parietal paleolítico por número de figuras animales de la fachada mediterránea ibérica, de los Pirineos a Gibraltar . Solo la superan Ardales y La Pileta, ambas en Málaga.

De los 280 motivos, 55 corresponden a animales, lo que sitúa a la Font Major como el tercer conjunto de arte parietal paleolítico por número de estas figuras. La Brújula Verde

Cómo se hicieron los dibujos encontrados en la Cova de la Font Major

Para dimensionarlo, en esa fachada, alrededor del 75% de los conjuntos conocidos no pasa de cinco figuras animales y más del 90% no supera las veinte. Se registraron équidos (caballos), caprinos (cabras montesas), cérvidos, en su mayoría hembras, y bóvidos, con un uro en una de las figuras.

Para un 30% de las figuras animales, la especie es incierta. Una pieza rara que destacó fue la de un oso, con las orejas vistas de frente y la boca ligeramente abierta, que se puede calificar de taxón singular dentro del repertorio del arte paleolítico.

Los surcos se hicieron, sobre todo, por incisión simple y raspado, con una longitud de entre tres y siete milímetros de ancho y poca profundidad. Cerca del 80% de las representaciones figurativas mide entre 15 y 45 centímetros de largo y entre 8 y 26 de ancho.