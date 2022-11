Complejo Teatral porteño anunció temporada y reapertura del Alvear

Ricardes aseguró que la programación no se reducirá a listar obras sino al “Programa Más Acción” que está compuesto por tres ejes: hacer el teatro público que otros no hacen, especialmente los clásicos o temáticas que requieren de un ámbito protegido como el oficial; contribuir al desarrollo no sólo de artistas emergentes sino los consagrados que “muchas veces necesitan un espacio”, y finalmente tomar en cuenta los espectadores diversos de sus seis teatros: San Martín, Sarmiento, De la Ribera, Regio, Presidente Alvear y Cine Teatro La Plata. Este es un resumen de lo que se verá el año que viene:

Teatro San Martín

Mariano Pensotti (“El público”) estrenará “Los años”, que pone en escena la vida de una misma persona a los 30 y a los 60, en simultáneo. Con Mara Bestelli y Marcelo Subiotto, entre otros.

Mariano Tenconi Blanco lanzará “Las ciencias naturales”, segunda parte de La Saga Europea, la tetralogía iniciada con la excelente “Las cautivas” en la que se propone asomarse a los orígenes de la Argentina a partir de la literatura. Con Agustín Rittano y Juan Isola.

Luciano Suardi (actuó en “Bodas de sangre”) dirige “Largo viaje de un día hacia la noche” de Eugene O Neill, protagonizada por Arturo Puig y Selva Alemán; Julio Panno pondrá en escena “El testamento de María”, del irlandés Colm Tobin, con Eleonora Wexler como una madre desgarrada por el dolor de la violenta muerte de su hijo.

“Señora de rojo sobre fondo gris”, basada en la novela de Miguel Delibes será dirigida por José Sacristán, en tanto “Una noche sin luna”, de Lorca tendrá la puesta de Juan Diego Botto. “¿Todo lo que está a mi lado?” volverá a verse a diez años de su estreno representada por más de 300 actrices en diez idiomas. Con dirección de Fernando Rubio.

El Grupo de Titiriteros hará una versión de “Pulgarcita” en tanto presentará para adultos estrenan “La cuidadora” de Emiliano Dionisi, sobre un anciano al que su cuidadora mantiene despierto para que no olvide quién es. Eva Halac dirigirá “Alicia en el teatro de las maravillas”.

Teatro Sarmiento

Gonzalo Demaría (“Tarascones”, “Siglo de oro trans”, “La comedia es peligrosa”) tradujo y adaptó “Cyrano”, de Edmond Rostand, que protagonizará Gabriel Goity, con dirección de Willy Landin, en tanto se podrá ver “Burgesa”, una versión de “El burgués gentilhombre” de Molière de Alfredo Allende que transcurre en Ramos Mejía durante los ´60. Federico León (“Yo escribo, vos dibujás”) dirige “Los tiempos” a partir de fragmentos de todas sus obras anteriores. Gabriel Chame Buendía vuelve al repertorio shakespeariano tras su notable versión de “Othello”, ahora con “Medida por medida”.

Teatro Regio

Javier Daulte (“Luz testigo”, “Las irresponsables”) y Mariano Stolkiner (“Rota”) dirigirán “Carnicera”, que transcurre en un matadero, con una presencia misteriosa y la trabajadora obligada a tomar partido entre dos bandos. Demaría también escribió “Elsa Tiro”, que tendrá dirección de Luciano Cáceres y gira en torno a Eugene O´Neill durante su estadía en La Boca. Una historia que cruza esos días del dramaturgo con la aparición del primer film porno en el país. Con Cáceres, Alejandra Radano y Josefina Caglione.

Teatro de la Ribera

La vida de Benito Quinquela Martín se representará en un musical protagonizado por Carlos Casella, en el teatro que el artista donó para los vecinos de La Boca.

Teatro Alvear

Se verá “Edmond”, sobre la vida del creador de Cyrano, Edmond Rostand, a través de un montaje multipremiado que dirige Alexis Michalik, con Miguel Angel Rodríguez, Felipe Colombo y Vanesa González. Elena Tritek dirigirá “Manada de lobos”, versión libre de “La señora Inger de Ostrot” de Ibsen, pieza inédita del dramaturgo noruego que tendrá diseño de arte de Eugenio Zanetti.

Cine Teatro El Plata

Debuta “La ternura” de Alfredo Sanzol, entrenada en Madrid en 2017 con guiños a Shakespeare, cambio de identidad y seres mágicos. Ariel Calderón dirigirá “Esperando la carroza” de Jacobo Langsner con elenco de la Comedia Nacional de Uruguay.

De lo emergente destaca “Qué de magnifico tiene ser yo” de Liliana Viola con dirección de Julieta Asacar, sobre una mujer en su cama que transmite sensaciones y pone su psiquis en escena. “Sobre la amabilidad de los extraños”, una adaptación de “Un tranvía llamado deseo” de Tennesse Williams por Alejandro Radawski. Alejandro Tantanian dirige “Eduardo II”, tragedia sobre el sexo, el poder, el cuerpo y el pecado en el medioevo, escasamente representada en Buenos Aires. “Doctor Fausto” de Christopher Marlowe se ofrecerá en coproducción con la Comedia Nacional de Uruguay y el San Martín.

En danza se presentaron “I feel you”, de Constanza Macras; “Folia” de Mourad Merzouki; “Colossus” de Stephanie Lakey; “Mobius” por Compañía XY y “Hondo” de Gustavo Lesgart e Inés Sanguinetti.