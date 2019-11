Cristóbal López denunció aprietes de Macri para quedarse con C5N y para encarcelar a Cristina

Durante una declaración testimonial ante la jueza María Servini, este martes, López habló de aprietes de operadores judiciales, sobre cómo se gestó su detención y la “declaración de guerra” del macrismo. “Macri nos tiró el Estado encima”, lanzó el empresario.

“Me dice que él (Mauricio Macri) necesitaba el canal para ir por Cristina, le digo ¿qué es ir por Cristina? y me dice hay que meterla presa, a lo que yo le contesto no contés conmigo. Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en el proyecto político del kirchnerismo”, indicó.

Cristóbal López declaró ante la Justicia sobre un diálogo que mantuvo el 25 de octubre de 2015 a las 11 de la mañana con el presidente Mauricio Macri en la casa que era del padre, Franco Macri en Barrio Parque. “Me quedé muy nervioso, me alteró. Él no se mostró molesto ni nada, todo lo que me dijo fue con naturalidad”, declaró López.

La testimonial fue realizada por el empresario ante la jueza en una denuncia que efectuó su socio Fabián De Sousa contra Macri y funcionarios del Gobierno, entre los que recientemente incluyó al titular de la AFIP Leandro Cuccioli. También están denunciados José Torello, Nicolás Caputo, Fabián “Pepín” Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel y al extitular de la AFIP, Alberto Abad.

El empresario dio detalles de aquella reunión ese domingo antes de las elecciones de 2015. Macri había llegado a la casa de Barrio Parque de su padre en una camioneta tipo Furgón marca Hyunday color gris, con un secretario y custodios. Comenzaron hablando de los hijos de cada uno.

En un momento, Macri –según declaró López- le sugiere que Cristina era la que manejaba el canal y “entonces le digo pará pará que yo no soy palo blanco de nadie”. El actual presidente preguntó a que se refería, por lo que el empresario explicó “No soy testaferro de nadie, todo lo que tengo es mio y el canal es 70% mío y 30% de Fabián De Sousa, así que ese cuento que anda por la calle diciendo que el canal es de Cristina, sacatelo de la cabeza porque no es cierto”.

De acuerdo al relato de López, Macri le pregunta que iba a hacer después del 10 de diciembre, sabiéndose ganador y “le digo: nosotros no vamos a ser oposición, nuestro canal va a ser un canal neutral”.

Luego Cristóbal contó que tuvo reuniones con Nicolás Caputo y Fabián Simón, alias Pepín, conocido como el operador judicial del macrismo. Uno de los encuentros fue en el Hotel Hyatt en el Palacio Duhau, pero Pepín la cortó porque vio que llegaban conocidos y no quería que lo “escracharan”.

Lopez relató varias “apretadas” de Simón. Una de las reuniones fue por el negocio del juego en la Ciudad, enero de 2016 y decía “Yo soy Macri, y lo que venía a decirnos es que Macri había decidido que teníamos que pagar más impuestos o más canon. Usaba frases como “ustedes ganaban mucho los últimos años, ahora van a estar 4 años sin ganar nada”.

Recordó López que sus socios en el Hipódromo estaban muy molestos con C5N “porque me decían que lo que estaba haciendo Macri que era rompernos el negocio, era motivado por la línea editorial de C5N”.

En una ocasión Pepín le dijo “ustedes hicieron durante 12 años lo que se les dio la gana, ahora nos toca a nosotros”. “La sensación que tenía en esas reuniones nunca las tuve en reuniones de negocios”, dijo López en su declaración.

En otra reunión, Pepin manifiesta “empezó la guerra”.

“Ninguno de nosotros entendía el mensaje, porque no sabíamos que guerra. A los pocos días llegó la denuncia de Alconada Mon (Hugo, periodista de La Nación), el domingo 13 de marzo de 2106 y a la noche el reportaje de Majul (Luis) con el presidente Macri diciendo que nos iban a embargar todas las cuentas porque le debíamos 8 mil millones de pesos a la AFIP”, dijo.

“Esa fue la declaración de guerra”, remarcó Lopez.

“Guerra despareja porque éramos dos perejiles contra el Estado completo, era como ir a la guerra con EEUU con dos escarbadientes. Macri nos tiró el Estado encima”, agregó.

Luego explicó cuando le comenzaron a llegar las versiones de que lo iban a poner preso. “Esa duda dejo de ser una duda el 4 de junio de 2017”, cuando un amigo, Daniel Mautone, muy amigo y socio de Daniel Angelici se lo confirmó.

En su extensa declaración explicó ante esa situación, tomó la decisión de deshacerse de su parte del grupo y que allí se conecta con el corredor Orli Terranova, persona de confianza de Macri y Nicolás Caputo.

Sobre el final dijo que se enteró que Mario Quintana, exvicejefe de gabinete, advirtió: “No Orly, no nos interesa que Lopez pague, políticamente el negocio es otro. Par nosotros lo mejor es que quiebre y poder exhibirlo en la Plaza de Mayo”.