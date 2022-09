Cronenberg: “El imándel cine es lo prohibido”

Centrado en los géneros del horror y la ciencia ficción en sus comienzos, autor de películas de culto como “La mosca”, “Videodrome” y “Crash”, la filmografía de Cronenberg (Toronto, 1943) se vertebra a través de su atracción por la mutación del cuerpo. El cineasta se considera un outsider: “Si no hago nada, a nadie le importa. No tengo productores pidiéndome hacer películas comerciales. Siempre he creído que había un lugar para las películas de terror y ciencia ficción”. De joven “pensaba que me iba a convertir en novelista porque mi padre es escritor. A los 20 años publiqué mi primera novela y 50 años más tarde he publicado otra”, contó. Después el cine se cruzó en su vida, atraído por la escena underground de Nueva York.