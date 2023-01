Cumbre radical en Mar del Plata para consolidar unidad

Pero la preocupación que más tensión desata dentro de la UCR es el armado de elecciones, que ya comienzan tras la decisión de algunas provincias de separar los comicios locales de los nacionales.

Es el caso de La Pampa, donde recalará Larreta el jueves con la idea de los organizadores de esa visita de estar atentos a que no se repitan algunas situaciones incómodas que vivió el jefe de Gobierno en las playas de la costa atlántica como un escrache o un traspié al quererse mostrar surfeando.

Con esas inquietudes electorales, los primeros en llegar, ayer al Provincial, fueron Mario Negri, Maximiliano Abad y Ernesto Sanz.

“Hasta que el kirchnerismo no demuestre que quiere convivir en base a las normas de la Constitución, no hay ningún otro tema para discutir”, decía en esos momentos Lousteau ante las cámaras de la TV local antes de ingresar al salón.

“Hasta que no termine esta situación generada por el Presidente de desconocer un fallo de la Corte e impulsar el juicio político de los jueces, no se puede abordar otros temas en el Congreso si la Constitución no se respeta”, insistió el senador porteño. Luego sostuvo: “Históricamente el peronismo tomaba a las mayorías como una razón para tomar decisiones, creían que con la mayoría alcanzaba para hacer cualquier cosa, ahora hay una novedad, proponen una tiranía de la minoría avasallando la Constitución”.

Adentro, Morales dio un diagnóstico general y un análisis sobre la situación nacional que calificó de gravedad apuntando al pedido de juicio político a la Corte Suprema.

Sanz, completó con que la situación era muy grave y que el partido debía estar en estado de movilización.

También habló Inés Brizuela y lo reafirmó. Luego, habló Lousteau y repitió lo que anticipó al ingresar, es decir que no hay que dar ninguna discusión más en el Congreso, si el kirchnerismo no está dispuesto a respetar la Constitución.

El dirigente pidió que todos se comprometan a colaborar en el primer proceso electoral que es en La Pampa, donde el radical Martín Berhongaray enfrenta en interna al candidato del PRO, Martín Maquieyra y Juntos por el Cambio-La Pampa, es así el único sello que va a las PASO en esa provincia. Intervino la senadora por Mendoza, Mariana Juri y pidió que en la Mesa nacional de Juntos por el Cambio que tiene cita para hoy se le pida al PRO que cese con su idea de ir por afuera de la coalición, como ha planteado Oscar De Marchi que podría hacerse en su provincia.

Morales pidió entonces que lo faculten para que lo plantee con “la máxima firmeza”.

Esa fue la idea central del encuentro convocado por Morales, reclamar que se cumpla el documento de Juntos por el Cambio que dice que no se puede ir por afuera de la Coalición, con especial énfasis en Mendoza donde el PRO amenaza en ese sentido.

Entre otros, también participaron Emiliano Yacobitti, Martín Tetaz, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez y Maxi Pullaro.