¿A Godín se le escapó una pista?: "Messi y Suárez se van a juntar y se van a divertir"

El ex defensor Diego Godín se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi juegue con su ex compañero de selección, Luis Suárez en el inter Miami y afirmó que "se van a divertir".

Además, el uruguayo elogió a Suárez y recordó lo que le dijo después de la victoria de Vélez ante River en los octavos de final: "Después que le ganamos a River en la Copa Libertadores 2022, Luis (Suárez) me escribió y me dijo: 'bueno, no voy nada para Argentina'", reveló en medio de las negociaciones que en ese momento el club de Nuñez tenía con el delantero uruguayo, pero que finalmente no llegaron a buen puerto.

Por otra parte, Godín contó el momento en que sintió la necesidad de escribirle a Lionel Messi, tras enterarse que se retiraba de la Selección argentina: "Estaba en el campo, en la casa de mis padres. Ya habíamos quedado eliminados. Empezamos a hablar. Mi padre me dice: ¿Cómo se va a ir? Una cagada . Me dice, por qué no le mandaba un mensaje. ¿Te parece? . Yo no le hablaba. ¿Qué le iba a importar lo que yo le diga? Mi padre me dice: Vos sos el capitán de la selección, te enfrentás a él... Que un rival le diga puede estar bueno ", contó el ex futbolista del Atlético de Madrid en una entrevista con TyC Sports.

Además, reveló que le pidió a Luis Suárez que le pase el número de teléfono del campeón del mundo para contactarlo: "Ahí le pedí el teléfono a Luis. Le dije lo que me salió, que no se retirara, que por intereses míos me encantaría que no juegue más, pero que el que iba a perder era el fútbol. Era un momento de calentura. Todos queríamos verlo jugar".

Además, Godín también habló de Edinson Cavani, recién llegado a Boca, y la confianza que le deposita al delantero charrúa en el futbol argentino.

"Creo que a Edi le va a ir bien, es un gran profesional, un gran jugador. Qué te voy a decir... Viene del fútbol europeo, salió del fútbol uruguayo y compitió toda la vida en las Eliminatorias, en Copas América. Sabe lo que es jugar en Sudamérica, somos de acá", apuntó.

Aunque también es consciente de que le costará aclimatarse en un principio: "Va a tener un período de adaptación a lo que es el fútbol argentino, sin dudas. Tiene que conocer a sus compañeros, a los rivales, las canchas. Todo eso cuenta y lleva un período".