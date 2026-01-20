Hito en la Formula 1: Audi presentó su auto para su debut en 2026 + Seguir en









La automotriz alemana presentó oficialmente su primer monoplaza propio y confirmó su ingreso pleno a la Máxima desde 2026, en una temporada que también tendrá nuevos equipos y cambios reglamentarios profundos.

Audi presentó en Berlín el R26, el primer auto íntegramente desarrollado por la marca para competir en la Fórmula 1.

Un cambio histórico se está gestando en la Formula 1, con la llegada de Audi en remplazo de Kick Sauber. Este martes, la flamante escudería presentó su auto, un hito para la máxima competencia automovilística, que este año también cambia reglas y suma a Cadillac como la décima primera escudería.

“Presentamos el Audi Revolut F1 Team y nuestra nueva identidad“, informó el equipo que tiene al ex Ferrari Mattia Binotto como líder gestión ya había comenzado el año pasado en Sauber–, y al brasileño Gabriel Bortoleto y el alemán Nico Hülkenberg como corredores.

Con la confirmación del proyecto Audi, se cierra formalmente una etapa histórica en la Fórmula 1: la de Sauber como escudería independiente, presente en la categoría desde 1993. A lo largo de más de tres décadas, el equipo suizo atravesó distintas alianzas técnicas y comerciales, desde sus inicios con motores Mercedes-Benz hasta su asociación con BMW a mediados de los 2000, y más recientemente bajo la órbita de Ferrari.

En los últimos años, Sauber compitió con el respaldo comercial de Alfa Romeo, vínculo que se mantuvo hasta el desembarco progresivo de Audi en 2023. Sin embargo, pese al cambio de nombre, las unidades de potencia continuaron siendo desarrolladas por la firma italiana hasta la temporada pasada. A partir de ahora, el histórico apellido Sauber desaparecerá de la grilla y el equipo pasará a competir como una estructura de fábrica plenamente integrada a la automotriz alemana.

Una nueva etapa para la Fórmula 1 desde 2026 image La llegada de Audi no será el único cambio estructural en la parrilla. Desde 2026, la Fórmula 1 sumará a Cadillac como undécima escudería, en paralelo a una profunda modificación del reglamento técnico y deportivo que redefinirá el equilibrio de fuerzas en la categoría. En ese contexto, Audi apuesta a un crecimiento gradual, con una hoja de ruta de largo plazo.

“Nuestro objetivo es ganar campeonatos para 2030. Tenemos un plan estructurado para un ascenso deliberado”, fue el mensaje que difundió oficialmente el equipo. En la misma línea, el director Jonathan Wheatley llamó a la cautela y al realismo: “Hay que ser conscientes del punto de partida y humildes frente al desafío que tenemos por delante. No se le gana a Ferrari, Red Bull, Mercedes o McLaren solo por presentarse como Audi”. Wheatley detalló que el proyecto está pensado por etapas: primero consolidarse como aspirantes, luego transformarse en competidores regulares y, finalmente, pelear por títulos. “No es un proceso inmediato. Se necesita planificación, continuidad y comprensión del camino que hay que recorrer”, concluyó.