Mickey Rourke fue desalojado de su casa de Los Ángeles tras una fallida campaña para recaudar dinero

Según la representante del actor, Rourke no tiene cuenta bancaria, no lleva dinero encima, suele vivir al día y es extremadamente generoso con sus amigos.

Rourke tuvo que dejar su casa en Los Ángeles.

Mickey Rourke fue oficialmente desalojado de su casa de Los Ángeles debido a una orden judicial de California.

El actor de El Luchador y Iron Man 2 estuvo en una batalla legal para permanecer en la propiedad de Drexel Ave. después de que su arrendador presentara una demanda por desalojo alegando que Rourke debía u$s59,100 en alquiler atrasado. A principios de esta semana, se dictó una sentencia a favor del arrendador después de que el actor de 73 años no respondiera a la demanda, según informa el portal People.

El arrendador recuperó la propiedad, sin embargo, Rourke ya había abandonado la casa y, según se informó, vivía en un hotel de West Hollywood mientras esperaba que una nueva residencia en Koreatown estuviera disponible.

El fondo de ayuda que Mickey Rourke rechazó La noticia sigue a un curioso giro de los acontecimientos ocurrido en enero en relación con el ex nominado al Oscar, en el que su representante de nueve años, Kimberly Hines, lanzó un GoFundMe de emergencia para salvar a Rourke de la falta de vivienda.

El fondo casi había alcanzado los 100.000 dólares cuando Rourke respondió con un vídeo en Instagram donde el actor afirmaba no tener conocimiento de la "humillante" recaudación pública de fondos para intentar ayudarlo y decía que devolvería el dinero donado a sus fans.

"Si necesitara dinero, no pediría ni una maldita caridad", dijo Rourke en aquel momento. "Preferiría meterme una pistola en el culo y apretar el gatillo... Mi vida es muy sencilla, no recurriría a fuentes externas como esa". Según Hines, Rourke no administra muy bien su dinero. El actor no tiene cuenta bancaria, no lleva dinero encima, suele vivir al día y es extremadamente generoso con sus amigos. En una entrevista con TMZ , Hines reveló que el actor se niega a trabajar por menos de 200.000 dólares al día. En una nota optimista, Hines agregó que desde que se volvió viral la noticia de su situación de vivienda, el actor ha recibido múltiples ofertas para nuevos papeles.