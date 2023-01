Agüero se lesionó en la Kings League y generó preocupación: "Me rompí todo"

"Me hice mierda. Me rompí todo el aductor. No sé qué mierda pasó. Me molestó un poquito ahí, la puta madre. A recuperarme y ahora hacer el tratamiento en el aductor. Yo creo que en un mes voy a estar bien", dijo luego en una transmisión de Twitch.

El momento exacto en el que se lesionó el Kun Agüero

Posteriormente, se refirió a que tenía un compromiso el próximo sábado en en Ecuador, donde iba a disputar la Noche Amarilla, el evento organizado todos los años por Barcelona de ese país para presentar su plantel.

En esta ocasión, el "Kun" era el invitado de honor para el encuentro previsto para el 28 de enero. Por su lesión, confirmó que no podrá jugar.

"El sábado iba a jugar un partido en Ecuador. Qué mala suerte que no voy a poder jugar. Si estoy lesionado, voy a estar ahí seguramente apoyando al equipo", aseguró.