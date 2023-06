Alejandro Garnacho debutó en la selección argentina y quedó blindado de cara al futuro

Por su parte, Garnacho, en la previa del encuentro, fue categórico en su decisión de vestir la camiseta de Argentina: "Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí, yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, y si no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará".

Cuándo podría la Selección Argentina terminar de blindar a Alejandro Garnacho

Para que Garnacho quede blindado deberá participar en tres partidos organizados por FIFA o entidades continentales. De esta forma, la gira por Asia solo puede servir para empezar el "operativo blindaje" pero no para terminarlo.

Con Australia sumó el primero de los tres encuentros requeridos, frente a Indonesia, el próximo lunes desde las 9.30 de Argentina, podría dar un paso más a ese blindaje, y en el marco de la Eliminatorias Sudamericanas, en septiembre, ante Ecuador, podría definirse su futuro.