¿Quién es el argentino de 18 años que juega junto a Cristiano Ronaldo?

“Nací en Madrid, pero mi madre es argentina, al igual que toda su familia, y va a ser un honor poder representar a Argentina, igual que lo fue en su momento representar a España. Estoy muy emocionado con esta oportunidad”, aseguró tiempo atrás.

Lo aún más valioso es que Garnacho ya jugó para el seleccionado Sub-18 de España, ya que realizó inferiores en el Atlético de Madrid, pero no dudó en decirle que si a Argentina cuando fue convocado.

“Desde pequeño he animado a las dos selecciones. Para mí, esto va a dar más que hablar de mí tanto dentro del club como fuera, pero esto no es lo importante. Yo sigo enfocado en mi deporte, en mi trabajo, que es el fútbol, y estoy muy ilusionado con esta oportunidad. Aún soy joven, este es solo el comienzo de mi carrera y yo solo estoy enfocado en jugar al fútbol, que es lo que me gusta. Y en seguir mejorando también”, expresó Garnacho sobre el llamado de Scaloni.

