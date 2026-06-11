Nicolás Tagliafico preocupa en la Selección argentina: sufrió un desgarro y podría perderse dos partidos

El lateral izquierdo sufre una lesión que, de acuerdo a los estudios, podría marginarlo de los dos partidos iniciales. Qué gravedad tiene y quienes podrían reemplazarlo.

El defensor de la Selección argentina Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro de grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda, que lo marginaría de los primeros días de competencia en el Mundial 2026.

El futbolista sintió la molestia en el entretiempo del amistoso ante Honduras, disputado el pasado sábado 6 de junio. Si bien en principio se creía que era una sobrecarga, el diagnóstico arrojó una lesión más grave de la esperada.

El lateral izquierdo campeón del mundo se podría perder las dos primeras fechas, ante Argelia y Austria. El entrenador Scaloni deberá probar alternativas.

Facundo Medina aparece como la primera alternativa

En caso de que Tagliafico no logre recuperarse a tiempo, Facundo Medina asoma como el principal candidato para ocupar el lateral izquierdo. El defensor del Olympique de Marsella ya fue utilizado por Scaloni en esa posición y aparece como la variante más natural dentro de la lista actual.

La situación también adquiere relevancia en medio de la incertidumbre por el reemplazante definitivo de Leonardo Balerdi. El entrenador había decidido postergar esa definición para las próximas horas y el panorama físico de Tagliafico podría influir en la elección final.

prensa-afa-julian-alvarez Julián Álvarez se entrenó el miércoles en el gimnasio junto a uno de los fisioterapeutas del plantel. Prensa AFA

Los otros "tocados" físicamente del a Selección Argentina

El panorama físico se convirtió en uno de los temas centrales de la preparación argentina, aunque la recuperación de Julián Álvarez, quien ya trabajó a la par del grupo, llevó algo de tranquilidad al cuerpo técnico.

Otro caso clave es el de Emiliano “Dibu” Martínez, quien se realizará una resonancia magnética para controlar el estado del dedo anular de la mano derecha, que sufrió una fractura antes del Mundial y le impidió trabajar con guantes en los últimos días.

Si los estudios arrojan resultados positivos, el arquero marplatense podría volver a entrenarse con guantes entre viernes y sábado, con la intención de llegar en condiciones para ser titular ante Argelia.

Argentina continuará con los entrenamientos en Kansas y Scaloni terminará de definir el equipo durante el fin de semana, en medio de una semana marcada por buenas señales, pero también por nuevas preocupaciones físicas.