Alemania lo dio vuelta sobre el final ante Costa de Marfil y se clasificó a la próxima ronda

La tetracampeona perdía por el gol de Franck Kessié, pero reaccionó en el complemento y ganó 2-1 con un doblete de Deniz Undav, que ingresó desde el banco.

Alemania consiguió un triunfo agónico ante Costa de Marfil y se clasificó a la próxima ronda del Mundial 2026. En un partido intenso, cambiante y con definición sobre el final, la tetracampeona se impuso 2-1 en el Toronto Stadium, por la segunda fecha del Grupo E, gracias a un doblete de Deniz Undav, que ingresó desde el banco y terminó siendo la gran figura de la remontada.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann comenzó con mayor iniciativa y generó las primeras situaciones claras del encuentro. A los 9 minutos, Kai Havertz ganó de cabeza y exigió a Fofana , que respondió con una buena intervención para evitar la apertura del marcador. Luego también avisaron Jamal Musiala y Nmecha , aunque sin precisión en los últimos metros.

La primera gran polémica llegó a los 21 minutos, cuando Pavlovic saltó en el área y marcó de cabeza el 1-0 para Alemania. Sin embargo, el tanto fue anulado por una falta sobre el arquero marfileño, que había tenido una salida floja y terminó recibiendo el contacto en el área chica.

Costa de Marfil resistió ese arranque alemán y golpeó en una de sus primeras aproximaciones fuertes. A los 27 minutos, Ousmane Diomandé armó una gran jugada individual y dejó servido el gol para Franck Kessié, que apareció como capitán para definir y poner el 1-0 en Toronto. El tanto cambió el desarrollo del partido: los africanos ganaron confianza y Alemania perdió claridad.

Antes del descanso, el conjunto marfileño estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate de Yoan Bonny, pero Manuel Neuer respondió con una gran atajada. Del otro lado, Alemania también tuvo el empate con Florian Wirtz, aunque el atacante no logró definir con potencia tras una buena jugada colectiva.

Undav cambió el partido y selló la clasificación alemana

En el complemento, Costa de Marfil manejó mejor los tiempos durante varios minutos y tuvo situaciones para estirar la ventaja. Alemania, en cambio, mostró dificultades para encontrar espacios y por momentos quedó expuesta ante las transiciones del equipo africano.

La reacción llegó desde el banco. A los 60 minutos, Nagelsmann metió un triple cambio: salieron Pavlovic, Musiala y Sané, e ingresaron Amiri, Leweling y Undav. La modificación le dio otro peso ofensivo a Alemania, que empezó a empujar con más continuidad y a jugar más cerca del área rival.

A los 67 minutos, después de un gran centro al área, Deniz Undav apareció con una buena definición y marcó el 1-1. Desde ese momento, Alemania se adueñó del trámite y fue en busca de la victoria, mientras Costa de Marfil intentó sostener el resultado con el orden defensivo y las respuestas de Fofana. El arquero africano fue clave en el tramo final: primero le sacó un gran cabezazo a Brown y luego evitó el segundo ante una chance clara de Amiri. Sin embargo, la presión alemana tuvo premio en tiempo de descuento.

A los 90+3 minutos, Undav volvió a aparecer en el área y marcó el 2-1, para completar su doblete y darle a Alemania una victoria clave. Con este resultado, la tetracampeona llegó a los seis puntos en el Grupo E y se aseguró la clasificación a la próxima ronda del Mundial 2026.

Costa de Marfil, que había hecho un gran partido durante buena parte del encuentro y estuvo cerca de llevarse un resultado importante, quedó con tres unidades y deberá definir su futuro en la última fecha.