Alexis Mac Allister:"Scaloni es lo más importante de la Selección"

El punto en común entre ambas situaciones pasa por que Scaloni garantizó su presencia en la Copa América justamente de junio próximo, pero no más allá de eso, lo que también podría derivar en que no esté al frente del seleccionado argentino desde el último semestre del año.

"De Scaloni puedo decir que es lo más importante de la selección hoy en día y por eso es un orgullo que siga con nosotros. Después, si él a fin del año pasado tomó esa decisión de decir públicamente que tenía que analizar su futuro es porque de verdad lo sentía y hay que respetarlo. Pero desde adentro uno sabe todo lo que pasa, se da cuenta de lo cómodo que está cuando nos reunimos todos, lo que nos quiere y lo que disfruta su trabajo", dijo Mac Allister a TyC Sports.

Al respecto, agregó: "Desde ese lado confiaba en que seguiría en el seleccionado", pese a las dudas que había sembrado Scaloni después del partido por Eliminatorias con Brasil en el estadio Maracaná en noviembre pasado.

"Y en cuanto a Klopp, la gente en Liverpool todavía no lo puede creer. Fue un poco loco el momento en que nos enteramos que se iba, porque lo hicimos apenas cinco minutos antes de que lo hiciera público. Mohamed Salah me lo dijo y de entrada pensé que era ahora y no en junio, cuando termine el semestre", explicó.

"Pero eso nos motivó mucho más, porque ahora queremos ganar todo lo que venga para que su salida sea lo más linda posible", reflejó.

Finalmente y saltando por otros temas, felicitó y le deseó "lo mejor" a Valentín Barco, que acaba de pasar de Boca al Brighton and Hove inglés tal como hizo él en su momento. "Aquí estará para lo que necesite y poder facilitarle el proceso de adaptación a la Premier League", remarcó.

"Por ejemplo en Inglaterra va a aprender, como lo hice yo, a jugar en varias posiciones, porque además de favorecer el crecimiento personal se le facilita al entrenador que te toque el trabajo que tiene que hacer, porque sabe que uno tiene más de una herramienta como para desempeñarse dentro del equipo", concluyó.