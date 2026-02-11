La millonaria cifra que podría acercar a Christian Horner a Alpine y sacudir la Fórmula 1

EL ex jefe de Red Bull podría estar más cerca de liderar al equipo francés y adquirir un gran porcentaje de sus acciones.

Christian Horner , exjefe de Red Bull, evalúa un regreso a la Fórmula 1 con un movimiento que podría redefinir el futuro de Alpine. El directivo británico, conocido por su exitosa gestión en el equipo austriaco , negocia su incorporación a la escudería francesa no sólo como líder deportivo , sino también como socio accionario.

Este posible acuerdo implicaría una inversión cercana a los 600 millones de dólares para adquirir el 24% de las acciones que Otro Capital, un consorcio estadounidense, busca vender.

El grupo inversor MSP Sports Capital, con experiencia en la Fórmula 1 a través de su participación en McLaren, acompañaría a Horner en esta operación . La transacción, de concretarse, permitiría al británico replicar el modelo de gestión que Toto Wolff implementó en Mercedes , donde combina un rol directivo con una participación económica en el equipo.

Christian Horner dejó Red Bull en 2025 tras una investigación interna que lo absolvió de acusaciones de "conducta inapropiada" . Su salida incluyó una indemnización millonaria, estimada en 90 millones de dólares , que le brinda libertad financiera para explorar nuevas oportunidades. Bajo su liderazgo, Red Bull logró ocho títulos de pilotos y seis de constructores, consolidándose como uno de los equipos más exitosos de la historia reciente de la Fórmula 1.

Horner expresó en el Salón Europeo del Automóvil, celebrado en Dublín, que siente "asuntos pendientes" en la Fórmula 1 . "No volveré por cualquier cosa. Solo lo haré por algo que pueda ganar", declaró.

Las negociaciones con Alpine y Christian Horner

Alpine, que terminó última en el campeonato de constructores en 2025, busca un cambio de rumbo para 2026. El equipo francés contará con motores Mercedes y confía en que esta alianza, sumada a una posible reestructuración accionaria, mejorará su rendimiento. Horner podría asumir un rol clave en esta transformación, siempre que las negociaciones con Otro Capital, dueño del 24% de las acciones, lleguen a buen puerto.

El interés de Horner en Alpine no es casual. El equipo cuenta con pilotos como Franco Colapinto y Pierre Gasly, y tiene el respaldo de Flavio Briatore, asesor del proyecto y amigo personal del británico. "Me gustaría ser socio, en lugar de solo un empleado", afirmó Horner, lo que sugiere que su regreso a la Fórmula 1 dependerá de encontrar un proyecto con ambición de victoria.

Aunque también se lo vinculó con Aston Martin y Ferrari, Alpine sería como la opción más concreta. La decisión final dependerá de si el consorcio Otro Capital, que incluye a figuras como Ryan Reynolds y Anthony Joshua, acepta vender su participación. De concretarse, Horner podría liderar un nuevo capítulo en la Fórmula 1, esta vez desde la estructura de un equipo que busca recuperarse.