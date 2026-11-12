Amistoso de la Selección argentina contra Uruguay sin Messi: día, hora y cómo verlo en vivo + Agregar ámbito en









El clásico del Río de la Plata se disputará en La Bombonera y marcará el inicio de una nueva etapa tras el retiro del capitán.

Todo listo para el primer compromiso del conjunto nacional luego de la despedida de su máximo referente. X

La Selección argentina se enfrentará a Uruguay en una nueva edición del clásico del Río de la Plata, en el marco de la fecha FIFA. El encuentro amistoso se jugará en La Bombonera y será el primer partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni tras el retiro oficial de Lionel Messi, quien se despidió de la camiseta nacional frente a Benín.

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El conjunto albiceleste llega a este compromiso luego de tres goleadas consecutivas en sus últimos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benin. Sin embargo, el cuerpo técnico deberá rearmar la formación titular debido a las bajas de Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González por lesión. Además, todas las miradas estarán puestas en quién heredará la camiseta número 10, con Nico Paz como principal candidato.

Argentina - Uruguay: cronograma del partido amistoso El cruce entre ambos seleccionados por la fecha FIFA de noviembre se disputará este viernes 13 de noviembre de 2026 a partir de las 20:00 (hora de Argentina y Uruguay) en La Bombonera.

Más allá del atractivo del inicio del ciclo post Messi, el partido pone frente a frente a dos equipos con presentes bien definidos. Del lado visitante estará una selección uruguaya conducida de manera interina por Diego Forlán, que llega a Buenos Aires tras caer 3-1 ante Japón y recomponerse con dos victorias frente a Corea del Sur (4-1) e India (6-1).

En cuanto al historial reciente, la Albiceleste domina con claridad los últimos diez enfrentamientos con seis triunfos, dos empates y apenas dos derrotas. El último antecedente oficial fue el 22 de marzo de 2025, cuando el conjunto argentino se impuso por 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo con un gol de Thiago Almada por las Eliminatorias.

Cómo ver a la Selección argentina en vivo El partido amistoso entre Argentina y Uruguay contará con transmisión televisiva abierta y por cable en todo el territorio nacional. Los hinchas podrán seguir el encuentro en vivo a través de las pantallas de Telefe y TyC Sports. Además, quienes prefieran verlo desde dispositivos móviles o computadoras tendrán la opción de sintonizar las plataformas digitales de ambos canales (Mi Telefe y TyC Sports Play) mediante sus respectivos servicios de cableoperador. La lista completa de convocados de Argentina Arqueros Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate) Defensores Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit) Mediocampistas Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) Delanteros Gianluca Prestianni (Benfica)

Thiago Almada (River Plate)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

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