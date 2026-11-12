La Selección argentina se enfrentará a Uruguay en una nueva edición del clásico del Río de la Plata, en el marco de la fecha FIFA. El encuentro amistoso se jugará en La Bombonera y será el primer partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni tras el retiro oficial de Lionel Messi, quien se despidió de la camiseta nacional frente a Benín.
Amistoso de la Selección argentina contra Uruguay sin Messi: día, hora y cómo verlo en vivo
El clásico del Río de la Plata se disputará en La Bombonera y marcará el inicio de una nueva etapa tras el retiro del capitán.
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El conjunto albiceleste llega a este compromiso luego de tres goleadas consecutivas en sus últimos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benin. Sin embargo, el cuerpo técnico deberá rearmar la formación titular debido a las bajas de Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González por lesión. Además, todas las miradas estarán puestas en quién heredará la camiseta número 10, con Nico Paz como principal candidato.
Argentina - Uruguay: cronograma del partido amistoso
El cruce entre ambos seleccionados por la fecha FIFA de noviembre se disputará este viernes 13 de noviembre de 2026 a partir de las 20:00 (hora de Argentina y Uruguay) en La Bombonera.
Más allá del atractivo del inicio del ciclo post Messi, el partido pone frente a frente a dos equipos con presentes bien definidos. Del lado visitante estará una selección uruguaya conducida de manera interina por Diego Forlán, que llega a Buenos Aires tras caer 3-1 ante Japón y recomponerse con dos victorias frente a Corea del Sur (4-1) e India (6-1).
En cuanto al historial reciente, la Albiceleste domina con claridad los últimos diez enfrentamientos con seis triunfos, dos empates y apenas dos derrotas. El último antecedente oficial fue el 22 de marzo de 2025, cuando el conjunto argentino se impuso por 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo con un gol de Thiago Almada por las Eliminatorias.
Cómo ver a la Selección argentina en vivo
El partido amistoso entre Argentina y Uruguay contará con transmisión televisiva abierta y por cable en todo el territorio nacional. Los hinchas podrán seguir el encuentro en vivo a través de las pantallas de Telefe y TyC Sports.
Además, quienes prefieran verlo desde dispositivos móviles o computadoras tendrán la opción de sintonizar las plataformas digitales de ambos canales (Mi Telefe y TyC Sports Play) mediante sus respectivos servicios de cableoperador.
La lista completa de convocados de Argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
- Santiago Beltrán (River Plate)
Defensores
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Agustín Giay (Palmeiras)
- Aaron Anselmino (Chelsea)
- Mariano Troilo (Parma)
- Leonardo Balerdi (Roma)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
- Román Vega (Zenit)
Mediocampistas
- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
- Máximo Perrone (Como 1907)
- Exequiel Palacios (Ipswich Town)
- Valentín Barco (Chelsea)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Manchester City)
- Nicolás Paz (Como 1907)
- Matías Soulé (Roma)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Delanteros
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Thiago Almada (River Plate)
- Santiago Castro (Roma)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
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