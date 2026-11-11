Cómo fue la visita de Enzo Fernández al Estadio Monumental: el guiño a los hinchas de River + Agregar ámbito en









El mediocampista del Manchester City aprovechó su convocatoria a la Albiceleste para pasar por Núñez y visitar las instalaciones del estadio más grande del país, el cual lo vio crecer como profesional. Además, hace unos pocos días le hizo una promesa a los hinchas del Millonario.

Enzo Fernández volvió al Estadio Monumental y posó con la camiseta de River. @riverplate

Enzo Fernandez visitó este miércoles el Estadio Monumental y posó con la camiseta de River. Además, también se encontró con Stéfano Di Carlo, presidente de la institución, y mantuvo un breve diálogo en sus oficinas.

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"Enzo en su casa, con el Manto Sagrado y el amor por River de siempre”, publicó la cuenta oficial del club. En las imágenes, se lo puede observar a Enzo posando con una de las nuevas indumentarias al estilo retro y con en dorsal que utilizó en su paso con los de Núñez: el número 13.

El posteo en Instagram de Enzo Fernández con el Estadio Monumental de fondo. El regreso al estadio que lo vio nacer futbolísticamente fue posible gracias a que Lionel Scaloni le dio la mañana libre al plantel de la Selección argentina, debido a que el entrenamiento estaba programado para el miércoles por la tarde. Aprovechando el descanso, el mediocampista compartió una historia en su cuenta de Instagram desde la Sívori Baja, una de las tribunas populares. Con el Monumental de fondo, acompañó la imagen con un mensaje claro: “En casa”.

El nacido en San Martín llegó a los 6 años al Millonario después de ser reclutado tras un partido de baby fútbol. Luego de varios años en las inferiores, y un préstamo en Defensa y Justicia, Enzo Fernández se destapó en primera e hizo 12 goles y 10 asistencias en 52 partidos, antes de irse al Benfica a mediados de 2022.

La promesa que le hizo Enzo Fernández a los hinchas de River Hace tan solo una semana, Enzo fue consultado por un posible regreso a River en el futuro y fue claro: “Obvio que quiero volver en algún momento y siempre lo digo cuando tengo la oportunidad. Estoy seguro que en algún momento voy a volver”, aseguró en diálogo con Los Edul.

Enzo Fernández con el Manto Sagrado. @RiverPlate Y agregó: “No pasa nada que quede en el archivo, me hago cargo. Si lo digo es porque lo siento. Necesito volver a River para ganar cosas y disfrutar más años de los que estuve. Ahora estoy acá y tengo un contrato largo en Manchester”. Cabe recalcar, también, que tan solo tiene 25 años y es catalogado como uno de los mejores mediocampistas del mundo, por lo que una vuelta inmediata a la institución de Núñez es poco probable en el corto plazo. Por otro lado, la vuelta de Leandro Paredes a Boca con 31 años incentivó a varios jugadores a regresar al club de sus amores con edades competitivas, tal como es el caso de Exequiel Palacios, quien aseguró que también quiere volver a River de joven.