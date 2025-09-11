Amazon apuesta por Zoox, la empresa que debuta con robotaxis autónomos en Las Vegas







La compañía desarrolló vehículos sin volante ni pedales como servicio de transporte. La fase piloto será gratuita y busca expandirse pronto a San Francisco.

Así son los nuevos autos de Zoox, con un desarrollo 100% orientado al transporte autónomo REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Zoox, la unidad de robotaxis de Amazon, empezó a prestar servicio este miércoles en la ciudad de Las Vegas, EEUU. Así, se convirtió en la primera compañía en utilizar vehículos desarrollados específicamente para el transporte de pasajeros de forma autónoma.



Para utilizar el novedoso servicio, los usuarios se tienen que descargar la aplicación de Zoox en sus teléfonos, al igual que otras aplicaciones de transporte. Además, al ser una prueba y en modo de campaña publicitaria, el servicio será inicialmente gratuito. Sin embargo, Amazon explicó que el servicio será de pago en el futuro y que próximamente anunciará la entrada del servicio en San Francisco.

Según informo la misma Zoox en un comunicado, para la prueba piloto, los autos prestarán servicio en el famoso Las Vegas Strip, la principal avenida de la ciudad de los casinos. Así lo contó Aicha Evans, consejera delegada de Zoox, aclarando que "es el lugar ideal" para el debut del servicio que "transformará por completo la experiencia" de transporte de pasajeros.

Como son los vehículos de Zoox, la primera compañía en desarrollar vehículos exclusivamente de transporte autónomo Los vehículos de la compañía que depende de Amazon, están 100% pensados para ofrecer el novedoso servicio de una autonomía total. Por ello, los autos de Zoox no cuentan con volante o pedales de aceleración y frenado. Su diseño es rectangular, sin diferencias estéticas entre la parte frontal y la trasera, y con dos zonas de asientos.

¿Qué es Waymo?, la alternativa de Alphabet/Google Además de Zoox, Alphabet/Google impulsa desde hace meses un servicio de transporte para pasajeros con autos autónomos llamado Waymo. Este servicio ya funciona en cinco ciudades y suma más de 10 millones de trayectos pagos, aunque sin el distintivo de desarrollar autos destinados únicamente al piloto automático. Los vehículos de Waymo son modelos comerciales de marcas como Jaguar, equipados con sistemas especiales que les permiten manejarse sin conductor.