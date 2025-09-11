Acuerdo entre Adidas y la escudería Audi: ¿Qué otras marcas visten a los equipos de Fórmula 1?

La cima del mundo automotor atrae a las marcas más importantes para ser partner y vestir a sus escuderías. Los detalles de cada marca involucrada en "La Máxima".

Tras el acuerdo entre Adidas y Audi, ¿qué marcas visten a los equipos de Fórmula 1?

Las marcas de ropa se han impuesto en el mundo del motor, vistiendo a casi todos los pilotos de Fórmula 1 , pues sus autos (monoplazas, en verdad) proporcionan una visibilidad global.

Según la directiva de la Fórmula 1 , este deporte cuenta con más de 45 millones de aficionados en Estados Unidos y la audiencia televisiva en el país ha aumentado un 89% desde 2018. También es el principal mercado a nivel mundial en cuanto a seguidores y niveles de interacción en redes sociales.

Este auge se ha visto impulsado por la serie de Netflix de Fórmula 1"Drive To Survive" , que ha atraído a más de siete millones de espectadores.

La marca de ropa deportiva Puma ha sido pionera en la ropa de automovilismo, desarrollando monos ignífugos, zapatillas de carreras y otros equipos de carreras de alto rendimiento, así como ropa de equipo y ropa de aficionado.

En su caso, la marca alemana viste a cuatro escuderías: Ferrari, Alfa Romeo, Red Bull y Mercedes , prácticamente los mejores en cuanto a resultados y visibilidad.

En 2023, la marca fue anunciada como el proveedor oficial en las carreras de Fórmula Uno para producir ropa, calzado y accesorios de la marca F1, así como para suministrar uniformes a todo el personal de la categoría en el circuito a partir de 2024.

image

A su vez, la casa de moda de lujo francesa Louis Vuitton es uno de sus principales sponsors, después de que el conglomerado LVMH firmara un acuerdo de asociación de diez años con la Fórmula 1 en octubre para convertirse en su socio global.

Como socio principal, varias maisons de LVMH estarán involucradas, incluyendo Louis Vuitton, Moët Hennessy y TAG Heuer.

image

No son solo las marcas de lujo las que han visto el potencial del crecimiento de la F1 para ampliar su público, el deporte también tiene colaboraciones con el minorista estadounidense para jóvenes Pacsun, que firmó una renovación multianual de su acuerdo de licencia en diciembre de 2024.

image

Además de las colaboraciones oficiales de la F1, varios de los equipos han firmado sus propios acuerdos de moda, como McLaren, que se asoció con el minorista británico premium Reiss. El equipo británico también dio a conocer una colaboración con la marca de denim Levi's.

La colección de debut abarcó ropa para hombre, mujer y niño, e incluyó elevadas chaquetas bomber de cuero adornadas con logotipos de McLaren Fórmula Uno, junto con prendas de punto de primera calidad y elegantes camisas resort con intrincados estampados pintados a mano de destinos de carreras de Fórmula 1 como Miami, Monte Carlo, Las Vegas y Silverstone.

image

McLaren Racing también tiene un acuerdo multianual con la marca de calzado heritage K-Swiss, con sede en Los Ángeles, que suministra calzado de alto rendimiento a su equipo de boxes e ingenieros.

También la empresa de moda alemana Hugo Boss ha reforzado sus lazos con el deporte después de que su marca fuera nombrada socio oficial de ropa del equipo Visa Cash App Red Bull F1.

Adidas se convierte en partner oficial del futuro equipo Audi Fórmula 1

El futuro Audi F1 Team y Adidas anunciaron una colaboración plurianual por la que el fabricante alemán de equipamiento deportivo se convertirá en el proveedor oficial del equipo. La colección, que se lanzará antes del inicio de la temporada 2026, tiene como objetivo combinar diseños elegantes con tecnología de vanguardia.

Como parte del acuerdo, Adidas y Audi F1 están trabajando en estrecha colaboración para desarrollar una colección de equipamiento de alto rendimiento, que cumpla con requisitos específicos para los pilotos, mecánicos, ingenieros y otros miembros del equipo.

image

Marcas que visten a los equipos de Fórmula 1:

Puma

Proveedor oficial de ropa F1 y de equipos como Ferrari y Aston Martin.

Castore

Viste a escuderías como Red Bull, McLaren y Alpine.

Adidas

Encargada de vestir al equipo Mercedes.

Hugo Boss

Viste al equipo Racing Bulls.

Alpinestars

Diseña la ropa del equipo Haas.

Under Armour

Vistió a Haas en 2022.

Marcas de streetwear y lujo

New Era

Colabora con equipos como McLaren para crear colecciones de streetwear.

Louis Vuitton

Socio global de la F1 y el coche de trofeos del Gran Premio de Australia.

Palace

Colabora con Kappa en Alpine.

Rhude

Colaboró con McLaren en 2022.

Pepe Jeans

Colaboró con Red Bull Racing en una colección.

Tommy Hilfiger

Colaboró con Mercedes-AMG F1.

Marcas de los pilotos

Max Verstappen Clothes:

La marca personal del piloto.

Fernando Alonso:

Tiene su propia marca de ropa.

Charles Leclerc:

Tiene su propia marca.

Otras marcas importantes

Mitchell & Ness:

Vende merchandising de la F1.

SunGod:

Vende gafas de sol a los fans de la F1.

Además, la Fórmula 1 tiene su propia tienda oficial, la F1 Store, donde puedes encontrar ropa de la marca F1.