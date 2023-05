Ángel Di María habló de su futuro en Juventus

Ángel Di María, figura de Juventus, de Italia, aseguró que su futuro en el club no dependerá de la posible clasificación a la próxima Champions League.

"Solo jugué la Liga de Europa cuando estaba en Benfica. Muchos me dicen que es un trofeo de poca relevancia en comparación con lo que he ganado, pero para mí cada trofeo es importante y estoy centrado en esto. Queremos llegar a la final" , sostuvo Di María en la conferencia de prensa que brindó junto al entrenador Massimiliano Allegri .

En la presente edición, Di María es el goleador de Juventus con 4 tantos y se ilusiona con jugar la final del próximo 31 de mayo para conquistar el título 33 de su carrera.

El rosarino, de 35 años, pudo revertir su rumbo en el equipo italiano y de no mediar inconvenientes renovará el vínculo que expira el próximo 30 de junio pero no dependerá de la clasificación a la Champions League.

A cuatro fechas para el final, el "Bianconeri" está segundo por detrás del campeón Napoli pero también depende de la resolución sobre los 15 puntos que le devolvieron provisoriamente.

"No creo que cambie mi situación, me da igual si el club va o no a la Champions", apuntó.

"Al principio de temporada fue duro por las lesiones porque no podía dar el 100%. Ahora se habla mucho de mi futuro, estoy en contacto con el club y me siento contento acá. Por ahora solo pienso en Sevilla, luego veremos qué pasa", completó.

Di María será uno de los protagonistas de la semifinal que jugará este jueves Juventus contra Sevilla desde las 16 en el estadio Allianz de Turín.