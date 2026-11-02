Antonelli ya es campeón de la Fórmula 1 2026 con apenas 20 años: los cinco pilotos ganadores más jóvenes de la historia

El piloto de Mercedes hizo historia al consagrarse antes de cumplir 21 años y dejó atrás una marca que llevaba más de una década vigente.

Kimi Antonelli se convirtió en el campeón más joven de la Fórmula 1 tras consagrarse en el Gran Premio de México 2026, con 20 años y 68 días.

La Fórmula 1 tiene un nuevo campeón : Kimi Antonelli se consagró en el Gran Premio de México 2026 y, con apenas 20 años, se convirtió en el piloto más joven en ganar un título mundial de la categoría. El italiano de Mercedes consiguió el campeonato tras finalizar tercero en una carrera que tuvo como ganador a Max Verstappen.

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El resultado le alcanzó para asegurar la corona cuando todavía quedan cuatro fechas en el calendario. De esta manera, Antonelli superó el récord que mantenía Sebastian Vettel desde 2010 y escribió un nuevo capítulo en la historia de la máxima categoría del automovilismo.

El Gran Premio de México , disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tuvo como vencedor a Max Verstappen, quien se impuso por delante de Lewis Hamilton, de Ferrari. Antonelli cruzó la línea de llegada en el tercer puesto, un resultado suficiente para asegurar matemáticamente el título de pilotos de 2026.

El italiano había llegado a la carrera con una ventaja que le permitía consagrarse incluso sin ganar. Necesitaba terminar entre los nueve primeros, independientemente de los resultados de sus principales perseguidores, Hamilton y su compañero de equipo George Russell. Con su podio, cumplió el objetivo y se aseguró el campeonato con cuatro Grandes Premios todavía por disputarse.

Antonelli alcanzó la corona con 20 años y 68 días , en su segunda temporada en la Fórmula 1 y como piloto de Mercedes. Así, superó por más de tres años la marca que Vettel había establecido al ganar su primer título con Red Bull en 2010.

Los 5 pilotos campeones de la Fórmula 1 más jóvenes de la historia

La consagración de Antonelli modificó el ranking histórico de los campeones más jóvenes de la Fórmula 1. Hasta el Gran Premio de México, el récord pertenecía a Sebastian Vettel, quien había conseguido su primer campeonato con 23 años. Ahora, el italiano ocupa el primer lugar de una lista integrada por cinco pilotos que marcaron época.

Estos son los cinco campeones más jóvenes de la historia, según la edad que tenían cuando consiguieron su primer título mundial:

1. Kimi Antonelli: 20 años y 68 días (2026)

El italiano hizo historia en 2026 al consagrarse con Mercedes en su segunda temporada dentro de la categoría. Con 20 años y 68 días, se convirtió en el campeón más joven de todos los tiempos y terminó con el récord que Sebastian Vettel había mantenido durante 16 años.

2. Sebastian Vettel: 23 años y 134 días (2010)

El alemán consiguió su primer campeonato en 2010 con Red Bull, después de una definición ajustada en el Gran Premio de Abu Dhabi. Con 23 años y 134 días, se convirtió entonces en el campeón más joven de la historia. Además, ganó otros tres títulos consecutivos, en 2011, 2012 y 2013.

3. Lewis Hamilton: 23 años y 300 días (2008)

Hamilton logró su primer título mundial en 2008, en una definición memorable en Brasil. El británico superó a Felipe Massa por apenas un punto y se consagró con 23 años y 300 días, luego de haber debutado en la Fórmula 1 con McLaren en 2007.

4. Fernando Alonso: 24 años y 58 días (2005)

El español ganó su primer campeonato en 2005 con Renault y puso fin al dominio de Michael Schumacher y Ferrari. Con 24 años y 58 días, se convirtió en el campeón más joven hasta ese momento. Un año después volvió a consagrarse y obtuvo su segundo título consecutivo.

5. Max Verstappen: 24 años y 73 días (2021)

El neerlandés consiguió su primera corona en 2021, en una definición histórica frente a Hamilton en Abu Dhabi. Tenía 24 años y 73 días cuando se consagró con Red Bull. Luego amplió su palmarés con los campeonatos de 2022, 2023 y 2024.

Fórmula 1 2026: cómo sigue el calendario

Aunque el campeonato de pilotos ya tiene dueño, la temporada 2026 todavía no terminó. Después de la carrera en México, quedan cuatro Grandes Premios, que definirán las posiciones finales del campeonato de constructores y el resto de los puestos entre los pilotos.

Las próximas competencias previstas en el calendario oficial son:

Gran Premio de São Paulo, Brasil: del 6 al 8 de noviembre.

Gran Premio de Las Vegas, Estados Unidos: del 19 al 21 de noviembre.

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre.

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre.

De esta manera, Antonelli podrá disfrutar de su primera consagración mientras Mercedes y sus rivales continúan la lucha por cerrar el año en las mejores posiciones posibles. La temporada terminará en Abu Dhabi, donde se bajará el telón de un campeonato que ya quedó marcado por el récord histórico del joven italiano.